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Van haberleri:

Caminin minaresi ve tepelere çıkarak görüşme yapıyorlar

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Değirmitaş Mahallesi sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, tepeye, caminin minaresine ve ot yığınlarını üzerine çıkarak, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapabiliyor.

Haber Merkezi DHA
GSM operatörlerine başvuruda bulunan köylüler sorunlarının çözülmesini bekliyor.
GSM operatörlerine başvuruda bulunan köylüler sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Gevaş ilçesinin 650 nüfuslu Değirmitaş Mahallesi ve bağlı Dövecik Sokağında yaşayanlar, telefon şebekesini bulabilmek için köylerinde yaklaşık 300 metre uzaklıktaki tepeye, caminin 30 metre yüksekliğindeki minaresine ve ot yığınlarının üzerine çıkarak şebeke arıyor.

Caminin minaresinde şebeke arıyorlar

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Ayyıldız, cep telefonu ile görüşebilmek için tepeye ve cami minaresine çıkmak durumunda kaldıklarını ifade ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Mahallemizde telefon şebekesi çekmediği için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Burada yaşayan vatandaşlar, tepelere, mahalledeki caminin minaresine ve ot yığınlarının üzerine çıkarak görüşme yapabiliyor. 650 nüfusu olan Mahallemizde GSM operatörlerine iki kez müracaatta bulunduk.

Ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Kışın hastalarımız olduğunda 112 sağlık ekiplerine bile haber veremiyoruz. Mahallemiz haberleşmeden mahrum kaldığı için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yetkililerden,bu sorunumuza çözüm bulmalarını rica ediyoruz."

Kış mevsiminde büyük sıkıntılar çekiyorlar

Mahalle sakinlerinden İnan Hakan ise, mahallelerinde telefon şebekeleri çekmediği için özellikle kış aylarında büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek,"Taş, ot yığınları, tepelere ve caminin minaresine çıkıp şebeke arıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Rica ediyoruz. Bu konuya bir el atsınlar. Bizim bu sorunu çözsünler" diye konuştu.

Caminin minaresi ve tepelere çıkarak görüşme yapıyorlar
FOTOĞRAF 18
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Gevaş ilçesinin 650 nüfuslu Değirmitaş Mahallesi ve bağlı Dövecik Sokağında yaşayanlar, telefon şebekesini bulabilmek için köylerinde yaklaşık 300 metre uzaklıktaki tepeye, caminin 30 metre yüksekliğindeki minaresine ve ot yığınlarının üzerine çıkarak şebeke arıyor. GSM operatörlerine başvuruda bulunan köylüler sorunlarının çözülmesini bekliyor.
Title
Gevaş ilçesinin 650 nüfuslu Demirmitaş Mahallesi ve bağlı Dövecik Sokağında yaşayanlar, telefon şebekesini bulabilmek için köylerinde yaklaşık 300 metre uzaklıktaki tepeye, caminin 30 metre yüksekliğindeki minaresine ve ot yığınlarının üzerine çıkarak şebeke arıyor. GSM operatörlerine başvuruda bulunan köylüler sorunlarının çözülmesini bekliyor.
Title
Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Ayyıldız, cep telefonu ile görüşebilmek için tepeye ve cami minaresine çıkmak durumunda kaldıklarını ifade ederek, Mahallemizde telefon şebekesi çekmediği için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Burada yaşayan vatandaşlar, tepelere, mahalledeki caminin minaresine ve ot yığınlarının üzerine çıkarak görüşme yapabiliyor. 650 nüfusu olan Mahallemizde GSM operatörlerine iki kez müracaatta bulunduk. Ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Kışın hastalarımız olduğunda 112 sağlık ekiplerine bile haber veremiyoruz. Mahallemiz haberleşmeden mahrum kaldığı için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yetkililerden,bu sorunumuza çözüm bulmalarını rica ediyoruz dedi.
Title
Mahalle sakinlerinden İnan Hakan ise, mahallelerinde telefon şebekeleri çekmediği için özellikle kış aylarında büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek,Taş, ot yığınları, tepelere ve caminin minaresine çıkıp şebeke arıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Rica ediyoruz. Bu konuya bir el atsınlar. Bizim bu sorunu çözsünler diye konuştu.
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Caminin minaresi ve tepelere çıkarak görüşme yapıyorlar
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Değirmitaş Mahallesi sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, tepeye, caminin minaresine ve ot yığınlarını üzerine çıkarak, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapabiliyor.
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