Can Ataklı'dan firari FETÖ'cülere destek: Cemaatçi olmaları benim için fark etmiyor Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, yayımladığı videoda, FETÖ firarisi Cevheri Güven, Said Sefa ve Can Dündar gibi isimlerin sosyal medyadan yaptığı yayınları övdü. "FETÖ'cü olmaları benim için fark etmiyor" diyen Ataklı, kanalların birçoğuna Türkiye'den erişim kısıtlaması olmasını eleştirdi. Ataklı, geçtiğimiz aylarda da 15 Temmuz hain darbe girişimini 'oyun' olarak nitelemişti.

