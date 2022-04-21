Can Ataklı'dan firari FETÖ'cülere destek: Cemaatçi olmaları benim için fark etmiyor

Geçtiğimiz aylarda kişisel YouTube hesabından 15 Temmuz'un darbe olmadığını ifade eden ve yaşananları 'bir oyun' olarak nitelendiren Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bu kez de firari FETÖ'cüleri övdü.

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"CEMAATÇİ OLMALARI BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Ataklı iki gün önce yayımladığı videoda, FETÖ'yü 'cemaat' olarak tanımladı ve firari terörist Cevheri Güven’in 'cemaatçi olup olmamasının' kendisi açısından önemsiz olduğunu söyledi.

"MUHALEFETİN DİKKATİNİ ÇEKMESİ LAZIM"

Konuşmasının devamında diğer FETÖ firarileri Said Sefa ve Can Dündar'dan da övgüyle bahseden Ataklı, "Bu arkadaşların temel özelliği yurt dışında olmaları. Tabi yurt dışında oldukları zaman durum çok farklı oluyor. Cevheri Güven cemaatçi gazeteci olarak zamanında yurt dışına çıkmış. Yaptığı yayınlarda cemaatin elemanı olmadığı, gazeteci olduğunu ki Türkiye’de çalışırken gazetecilik yaptığı konusunda endişem yok zaten. Kendisi olmadığını söylüyor benim için fark etmiyor. Youtube’a Cevheri Güven yazınca 'bu kanal sizin ülkenizde' izlenemiyor diyor. Erdoğan’ın 'Israrla sosyal medya düzenleme getireceğiz' çıkışı bundan. Bu isimler çok ilginç bilgiler veriyor. Normalde kıyamet kopması lazım. Fakat çıt çıkmıyor." diye konuştu.

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Ataklı Güven'in suçsuz olabileceğini savunarak, FETÖ’cülerin yayınlarının muhalefetin dikkatini çekmesini gerektiğini vurguladı.

ATAKLI'NIN VİDEOSUNA YOUTUBE'DAN ÖZEL MUAMELE

Ataklı'nın firari FETÖ'cüleri övdüğü yayın, YouTube tarafından trend videolar arasına eklenerek Türk izleyiciler arasında dikkat çekmesi sağlandı.

CEVHERİ GÜVEN KİMDİR?

Firari FETÖ'cü Güven, 2010'da Deniz Baykal'a yönelik kasetin sahne almasında parmağı olan bir isimdi. ABD'deki bir internet sitesi üzerinden ilk kez gösterime giren o kasetin “ikinci sürümünü” kendi internet sitesinde yayınlayan Yener Dönmez isimli zanlı, bu hadisede Cevheri Güven ile bağlantısını itiraf etmişti.