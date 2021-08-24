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Can Gönül ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

İzmit'te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül’ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, onunla görüşmek için Rize'ye gitti. Can Gönül'ün kardeşi olduğunu kabul eden milli futbolcu, “Can bizim kardeşimiz, 3 kardeştik 4 olduk" demişti.

Haber Merkezi DHA
Can Gönül ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rizeye gitti
Can Gönül

İzmit’te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, dün bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü.

27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Program sırasında Gökhan Gönül, Can'ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti.

Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: Can bizim kardeşimiz 3 kardeştik 4 olduk
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Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: Can bizim kardeşimiz 3 kardeştik 4 olduk
İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, canlı yayında ağabeyiyle ilk kez konuştu.

Milli futbolcu Gökhan Gönül, 'Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım.' dedi.


Bu davet üzerine Can Gönül dün gece saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Gökhan'ın bulunduğu Rize'ye gitti.

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Kocaeli İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini söyleyerek, 'Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum' dedi.


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