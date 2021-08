Can Gönül ağabeyi Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti İzmit'te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül’ün doğum tarihini öğrenince ağabeyi olduğunu öğrenen Can Gönül, onunla görüşmek için Rize'ye gitti. Can Gönül'ün kardeşi olduğunu kabul eden milli futbolcu, “Can bizim kardeşimiz, 3 kardeştik 4 olduk" demişti.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2021, 11:00 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2021, 11:15 DHA