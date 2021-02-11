Gündem Çanakkale açıklarında seyreden yük gemisinde yangın İçinde 22 kişi bulunuyor
ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında seyreden yük gemisinde yangın: İçinde 22 kişi bulunuyor

Çanakkale açıklarında seyreden, içinde 220 araç ve 22 kişinin olduğu Ro-Ro gemisinde yangın meydana geldi. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

Haber Merkezi Diğer
Gemi, İtalya'nın Trieste Limanı'na gidiyordu.
Gemi, İtalya'nın Trieste Limanı'na gidiyordu.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan hareket eden ve Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edildi.

Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil uzaklıkta bulunan geminin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek yangın çıktığını bildirdi.

22 personeli bulunuyor

26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına iki yönünden müdahaleye ediliyor. Gemide, 22 personel ve 2 yolcu ile 220 aracın bulunduğu öğrenildi.

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