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ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son dakika

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oluyor.
Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oluyor.

Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis, deniz ulaşımını etkiledi.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 11.15'te çift yönlü olarak kapattı.

Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi.

Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi.

Gestaş'ın Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

Yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi
GÜNDEM
Yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi
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