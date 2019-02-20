Yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi

İstanbul’da gece boyunca etkili olan yoğun sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Şehir Hatları, Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferleri haricindeki tüm seferlerin yoğun sis nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Yoğun sisin etkisini sürdürmesi nedeniyle Şehit Hatları, Eminönü-Üsküdar ve Haliç hatlarının da iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Şehir Hatları AŞ de yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu.Ayrıca, saat 08.00 Eminönü-Adalar, Beşiktaş-Adalar ile Beykoz seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yer yer sıfıra düşmesinden dolayı gemi geçişlerinin saat 00.27'de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
TÜM SEFERLER İPTAL
Şehir Hatları'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre " Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Yoğun sisin etkisini sürdürmesi nedeniyle Şehit Hatları, Eminönü-Üsküdar ve Haliç hatlarının da iptal edildiğini açıkladı.