Gündem Yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi
İSTANBUL

İstanbul'da yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi

Yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi

İstanbul’da gece boyunca etkili olan yoğun sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Şehir Hatları, Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferleri haricindeki tüm seferlerin yoğun sis nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Yoğun sisin etkisini sürdürmesi nedeniyle Şehit Hatları, Eminönü-Üsküdar ve Haliç hatlarının da iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Yoğun sis deniz ulaşımında iptallere neden oldu
Yoğun sis deniz ulaşımında iptallere neden oldu

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ de yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu.Ayrıca, saat 08.00 Eminönü-Adalar, Beşiktaş-Adalar ile Beykoz seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yer yer sıfıra düşmesinden dolayı gemi geçişlerinin saat 00.27'de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

TÜM SEFERLER İPTAL

Şehir Hatları'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre " Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yoğun sisin etkisini sürdürmesi nedeniyle Şehit Hatları, Eminönü-Üsküdar ve Haliç hatlarının da iptal edildiğini açıkladı.

TEM ve D-100'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da göz gözü görmüyor: Kartpostallık görüntüler
FOTOĞRAF 56
Title
İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Haliç, Çamlıca Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. DHA'nın haberine göre; Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı.
Title
İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu. Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
Title
İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler...
İstanbul'da göz gözü görmüyor: Kartpostallık görüntüler
İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı.
YORUM YAP


/**/
Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

​Otomotiv devlerinden art arda çekilme kararı geldi.
VAR'ın ses kaydı yayınlanabilir

VAR'ın ses kaydı yayınlanabilir

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD, PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.
Kar öncesi güneşin tadını çıkartın

Kar öncesi güneşin tadını çıkartın

​Meteoroloji'den güzel haber, 5 derece artacak.
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

Göz gözü görmüyor, köprü adeta kayboldu.
Minimum müdahalemaksimum koruma

Minimum müdahalemaksimum koruma

​Akademisyenler ile mimarlar restorasyon teknikleri ve koruma yollarını konuştular.
CHP'ninteröristlerle işi ne

CHP'ninteröristlerle işi ne

​PKK'lılar tarafından öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun babası Yeni Şafak'a konuştu.
Siyah kar yağdı

Siyah kar yağdı

​Halk endişeli; zehirlenmekten korkuyorlar.

Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

​2020 yılında Endonezya'da Helal Ürün Sertifikası zorunlu hale gelecek.
Avrupa kapılarına dayanırlar

Avrupa kapılarına dayanırlar

Erdoğan, güvenli bölge konusunda Avrupa ülkelerini uyardı.
Meclis yeni başkanını seçecek

Meclis yeni başkanını seçecek

Genel Kurul 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
İttifakihanete dönüştü

İttifakihanete dönüştü

​Kocamaz'ın adaylığını CHP istediği için yaktılar.
Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
'Süper Ay' şöleni

'Süper Ay' şöleni

Gökyüzündeki cümbüş Türkiye'den böyle görüntülendi.
Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.
Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.