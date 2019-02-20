Yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi

Yoğun sis deniz ulaşımında iptallere neden oldu

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ de yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu.Ayrıca, saat 08.00 Eminönü-Adalar, Beşiktaş-Adalar ile Beykoz seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yer yer sıfıra düşmesinden dolayı gemi geçişlerinin saat 00.27'de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

TÜM SEFERLER İPTAL

Şehir Hatları'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre " Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yoğun sisin etkisini sürdürmesi nedeniyle Şehit Hatları, Eminönü-Üsküdar ve Haliç hatlarının da iptal edildiğini açıkladı.

TEM ve D-100'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FOTOĞRAF 56 İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Haliç, Çamlıca Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. DHA'nın haberine göre; Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı. İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu. Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'dan kartpostallık görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten görüntüler... İstanbul'da göz gözü görmüyor: Kartpostallık görüntüler İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı.





