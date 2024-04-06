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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 88 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

09:35 - 6/04/2024 Cumartesi
AA
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 88 metre uzunluğundaki gemi arıza yaptı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 88 metre uzunluğundaki gemi arıza yaptı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Türk bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.


Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden 88 metre boyundaki "Sare İmamoğlu" adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı.


Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.


Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza konusunda bilgilendirildi.


Gemi, römorkör tarafından yedeklenip kılavuz kaptan koordinasyonunda Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.




#çanakkale
#Çanakkale Boğazı
#gemi
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