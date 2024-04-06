İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
Bazı vapur seferleri yapılamıyor
Bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri de ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.
Şehir Hatları'ndan gelen açıklamada,
"Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır"
denildi.
Yapılan açıklamaya göre yapılamayacak seferler ise şöyle sıralandı;
- Beykoz-Sarıyer
- Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
- Üsküdar-Aşiyan
- İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)
- 07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü
- 07:25 Beşiktaş-Adalar
- Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (Ring)
- Üsküdar-Karaköy-Eminönü
- Kadıköy-Karaköy-Eminönü
- Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
- Kadıköy-Beşiktaş
- Eyüp-Üsküdar
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1 saat önce