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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı: Bazı vapur seferleri iptal oldu

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alınırken, bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin de yapılamayacağı açıklandı. İşte iptal edilen seferler.

07:29 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:05 - 6/04/2024 Cumartesi
AA
İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.


Bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri de ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.


Şehir Hatları'ndan gelen açıklamada,
"Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır"
denildi.

Yapılan açıklamaya göre yapılamayacak seferler ise şöyle sıralandı;
  • Beykoz-Sarıyer

  • Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

  • Üsküdar-Aşiyan

  • İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)

  • 07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü

  • 07:25 Beşiktaş-Adalar

  • Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (Ring)

  • Üsküdar-Karaköy-Eminönü

  • Kadıköy-Karaköy-Eminönü

  • Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

  • Kadıköy-Beşiktaş

  • Eyüp-Üsküdar


#İstanbul Boğazı
#Kıyı emniyeti
#hava durumu
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