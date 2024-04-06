Ramazan bayramı il il hava durumu belli oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan Salı günü olacak. Ramazan bayramının 1. günü ise 10 Nisan Çarşamba. Ramazan bayramında seyahat ve ziyaret planı yapanalar hava durumunu merak ediyorlar. Bayramda hava nasıl olacak? Hava yağışlı mı olacak, güneşli mi? Ramazan bayramında yağış olacak mı? İşte 9-10-11-12 Nisan il il Ramazan Bayramı hava durumu haberimizde...