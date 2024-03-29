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Gemi arızası nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı'nda trafik güney-kuzey yönlü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını bildirmişti. İstanbul Valiliğinden daha sonra yapılan açıklamada tedbir amacıyla kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldığı bildirildi.

22:29 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 00:58 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Boğazı'nda Sea Turtle isimli kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası giderildi.

Kandilli önlerinde bir kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle tedbir amacıyla kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dümen arızası yapan "SEA TURTLE" isimli kargo gemisinin Boğaz'da emniyetli bir bölgeye alındığı aktarılarak gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü olarak saat 00.20 itibarıyla açıldığı duyuruldu.

Gemi arızası nedeniyle trafik askıya alınmıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.



#İstanbul Boğazı
#Gemi
#Arıza
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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