Bakan Yerlikaya Ramazan Bayramı nedeniyle yola çıkacaklara uyarılarda bulundu: Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin yarın başlayacağını, binlerce vatandaşın ailesi ve yakınlarına kavuşacağı için heyecan yaşadığını belirtti.
Geride kalan 5 yılda Ramazan Bayramı tatillerinde meydana gelen kazalarda 514 kişinin öldüğünü, 26 bin 667 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, bayram süresince alınacak trafik tedbirlerine ilişkin ise şunları kaydetti:
Kontroller 2 kat arttırıldı
Ayrıca, bütün noktalarda daha önceki bayramlarda alınan tedbirlerin yaklaşık 2 katı tedbir alınırken, ekip sayılarının da 2 katına çıkarıldığı öğrenildi.