Bakan Yerlikaya Ramazan Bayramı nedeniyle yola çıkacaklara uyarılarda bulundu: Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım

"Bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında, 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat dron ile trafik denetimi yapılacak. Ayrıca yine bayram tatili süresinde asayiş hizmetleri kapsamında, 210 bin personel 22 bin 800 asayiş ekibi 2 bin 530 motosiklet 417 dron ve 300 dedektör köpeğimiz görev yapacak.