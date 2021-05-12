Çanakkale Boğazı’ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı

Çanakkale Boğazı’nda balıkçıların ağlarına zarar veren müsilajın etkisi hala devam ediyor. Hava sıcaklıklarının değişimine bağlı olarak ortaya çıkan deniz salyası, balık popülasyonunu da tehdit ediyor. Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklindeki ve köpüğü andıran müsilaj sorunu sürüyor.
HAVA DURUMU BÖYLE DEVAM EDERSE SONLANIR
Kentte son 3 gündür sert esen poyraz nedeniyle deniz salyasının kısmen dağıldığı görüldü. Müsilajın meteorolojik olaylardan etkilendiğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Müsilaj oluşumunun denizel ortamda bulunma süresinin meteorolojik koşullardan ve akıntı hızından etkilendiğini daha önce de belirtmiştim. Özellikle 3 gündür devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle su yüzeyindeki karışım ve dalga hareketlerine bağlı olarak müsilaj oluşumunun dağıldığını görüyoruz. Rüzgar etkisiyle oluşan primer kuvvetlere bağlı yüzeysel akıntılarda müsilaj oluşumunun belirli bölgelerde birikmesinden ziyade dağılmasını sağlıyor. Meteorolojik şartların bu şekilde devam etmesi bu oluşumunun sonlanmasında yardımcı olacaktır" dedi.
GÜNDEM
Deniz salyaları Çanakkale Boğazı'nı sardı
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Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor.
Pendik Marina'yı da deniz salyaları tamamen kapladı.
Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredekilerde endişeye yol açtı.
Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti.
Balıkçılık yapan Ercan Erin, Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok.
Ben 10 sene önce bunu gördüm. İskelelerden midye çıkartıyorduk. O zaman bu kadar değildi.
Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle şeklinde konuştu.
Deniz salyası Pendik Marina'yı beyaza boyadı
Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı.
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Kentte yaşayan aynı zamanda müzisyenlik yapan Yukarı Fırat Kültür, Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, beste yapmak için çıktığı dağın zirvesinde düğün çiçeklerinin üzerinde renkleriyle göz kamaştıran böcek türünü fark etti. Turuncu ve kırmızının farklı tonlarında renklere sahip tüylerle kaplı böcekler Çam'ın ilgisini çekti.
Aygün Çam, böceklerin fotoğraflarını çekerek, Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen ile paylaştı.
Özgen, yaptığı incelemede, Türkiye'de çok nadir görülen endemik türün uluslararası literatürde Pygopleurus koniae olarak isimlendirilen Glaphyridae familyasından bir böcek olduğunu tespit etti. Elazığ'da ilk defa polenleriyle beslendiği düğün çiçeği üzerinde görülen bu türe Özgen, Kürklü düğün böceği adını verdi.
O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor <br> <br> Prof. Dr. Özgen, Elazığ'da tesadüfen keşfedilen, Türkiye'ye has endemik bir tür olduğunu belirlediği kadife tüylü böceğin bölgenin ekoturizmi açısından önemli bir keşif olduğunu söyledi.
Bazı akademik çalışmalarda böceğin Türkiye'de birkaç bölgede nadir olarak kayıt altına alındığını ifade eden Özgen, bu tür ile ilgili bugüne kadar net bir yaşam alanının olduğuna dair veri bulamadıklarını belirtti.
Küresel ısınmadan dolayı hava sıcaklıkları değişti. Tarımsal ilaçların zararlı etkileri oldu. Bu nedenle nadir görülen bir tür. Akademik kaynaklara göre daha önce düşük rakımlarda görülmüş. Bu türü bu kadar yüksek rakımda doğa gezisi sayesinde tespit edebildik. Renkli tüyleri o kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor. diyen Özgen, bu türü burada keşfetmiş olmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.
Elazığ'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun <br> <br> Özgen, Haroğlu Dağı'nın kuzey yamacında mikroklima alanında keşfedilen böceğin yaşam alanının, kirlilikten uzak bol oksijenli bir hava ve rengarenk bitki örtüsü olduğuna işaret ederek, kadife tüylü düğün böceğinin türünün devamı için kendine en uygun yaşam alanını seçtiğini kaydetti. Doğasını bozmadan buranın doğa turizmine açılmasının, gelecek nesiller açısından çok güzel sonuçlar doğuracağından eminim. Ülkemiz için endemik bir tür. ifadelerini kullanan Özgen, yurt dışındaki araştırmacılarla bu türün sadece Türkiye'de yayılış gösterdiğini belirlediklerini bildirdi.
Özgen, Hatta çalışmamızda erkek ve dişilerle ilgili renklenme farklılığını da tespit ettik. Bu çok güzel bir veriydi. Erkek ve dişiler arasında renk farklılığı var. Erkeği daha koyu, dişi daha açık renkli. Tüylenmeleri çok güzel, doğanın nakşettiği güzel bir varlık. Elazığ'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun. dedi.
Kürklü düğün böceğini mikroskop altında da incelediğini anlatan Özgen, böceğin kendine has renkli tüylerinin yanında mavi tondaki gözleriyle de hayranlık uyandırdığını sözlerine ekledi.
Bu böceği bölgemizde görmek heyecanlandıran bir durum oldu <br>< br> Dağın zirvesinde böceğe rastlayan Çam da, sazını alarak haftada bir gün doğa gezisine çıktığını belirtti. Çam, Haroğlu Dağı'nın zirvesine çıktığında ilk defa gördüğü sevimli böceklerle karşılaştığını ifade ederek, Sarı çiçekler arasında oturup sazımla müzik yapmaya başladım. O anda farklı renkteki böcek türünü gördüm. Müziğe ara verip böceği elime aldım. diye konuştu.
Prof. Dr. Özgen'in de böceğin fotoğraflarını görünce kendisi gibi heyecanlandığını anlatan Çam, bu endemik böceği bölgede görmenin çok heyecanlandıran bir durum olduğunu kaydetti.
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedilen böceğe 'Kürklü düğün' adı verildi
Elazığ'da tesadüfen keşfedildi: 'O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor'
Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle hayranlık uyandırıyor. "Kürklü düğün böceği" adı verilen çiçek için Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen "Renkli tüyleri o kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor" ifadelerini kullandı.