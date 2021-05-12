Çanakkale Boğazı’ndaki deniz salyaları şiddetli poyrazla birlikte kısmen dağıldı

Çanakkale Boğazı’nda balıkçıların ağlarına zarar veren müsilajın etkisi hala devam ediyor. Hava sıcaklıklarının değişimine bağlı olarak ortaya çıkan deniz salyası, balık popülasyonunu da tehdit ediyor. Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklindeki ve köpüğü andıran müsilaj sorunu sürüyor.

HAVA DURUMU BÖYLE DEVAM EDERSE SONLANIR

Kentte son 3 gündür sert esen poyraz nedeniyle deniz salyasının kısmen dağıldığı görüldü. Müsilajın meteorolojik olaylardan etkilendiğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Müsilaj oluşumunun denizel ortamda bulunma süresinin meteorolojik koşullardan ve akıntı hızından etkilendiğini daha önce de belirtmiştim. Özellikle 3 gündür devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle su yüzeyindeki karışım ve dalga hareketlerine bağlı olarak müsilaj oluşumunun dağıldığını görüyoruz. Rüzgar etkisiyle oluşan primer kuvvetlere bağlı yüzeysel akıntılarda müsilaj oluşumunun belirli bölgelerde birikmesinden ziyade dağılmasını sağlıyor. Meteorolojik şartların bu şekilde devam etmesi bu oluşumunun sonlanmasında yardımcı olacaktır" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Deniz salyaları Çanakkale Boğazı'nı sardı

FOTOĞRAF 7 Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor. Pendik Marina'yı da deniz salyaları tamamen kapladı. Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredekilerde endişeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti. Balıkçılık yapan Ercan Erin, Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok. Ben 10 sene önce bunu gördüm. İskelelerden midye çıkartıyorduk. O zaman bu kadar değildi. Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle şeklinde konuştu. Deniz salyası Pendik Marina'yı beyaza boyadı Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder