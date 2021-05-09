Deniz salyaları Çanakkale Boğazı'nı sardı.

Balıkçılar Bizlere de zararı oldu. Bu durum, su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar bunlar balık ağlarımıza yapışıyordu. Balık yakalamamıza engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz. Tabi deniz salyalarına bir de bazı teknelerin sintineleri de karışınca durumda daha da vahimleşiyor ifadelerini kullandılar.