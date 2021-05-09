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ÇANAKKALE

Deniz salyaları Çanakkale Boğazı'nı sardı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da adlandırılan müsilajın tedirginliğe yol açan yoğunluğu, dronla görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Deniz salyaları Çanakkale Boğazını sardı
Deniz salyaları Çanakkale Boğazı'nı sardı.

Marmara Denizi’nin yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3 aydır görülen müsilaj, deniz üzerindeki endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılık ve deniz canlıları üzerinde de olumsuz etki yaratıyor.

YOĞUNLUK BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Beyaz, köpüksü ve yapışkan olan müsilajın Çanakkale Boğazı'ndaki yoğunluğu, cuma günü, fotoğraf çeken Cihan Kurnaz tarafından dron ile kaydedildi. Müjilajın, Çanakkale Boğazı'nın geniş bir alanını kapladığı net şekilde görüldü.

İzmit Körfezi'nden deniz salyası temizliği: Hem balıkçıların hem vatandaşın kâbusu olmuştu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde görülen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına neden olan müsilaj ile mücadele çalışması yürütülüyor.
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Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor.
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Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor.
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Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye gönderiliyor.
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Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.
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İzmit Körfezi'nden deniz salyası temizliği: Hem balıkçıların hem vatandaşın kâbusu olmuştu
İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabakanın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.

Ayvalık’ta deniz salyası alarmı
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Marmara Denizi’nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Ayvalık’ın Cumhuriyet Meydanı ve Âşıklar Köprüsü sahilinde de görüldü.
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Teknelerin etrafını çevreleyen deniz salyalarına, bazı gemilerin denize bıraktıkları sintine yağlarının da karıştığı gözlendi.
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Deniz salyası nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten bazı balıkçılar, hava sıcaklıklarının 20 dereceyi geçmesiyle birlikte deniz dibinde biriken salyaların su yüzüne çıktığını ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirtti.
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Balıkçılar Bizlere de zararı oldu. Bu durum, su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar bunlar balık ağlarımıza yapışıyordu. Balık yakalamamıza engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz. Tabi deniz salyalarına bir de bazı teknelerin sintineleri de karışınca durumda daha da vahimleşiyor ifadelerini kullandılar.
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Ayvalık’ta deniz salyası alarmı
Ayvalık’ta deniz salyası alarmı
Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan müsilaj olarak da isimlendirilen deniz salyaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de görüldü.


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