Gündem Çanakkaleden geçen ABD güdümlü füze gemisinde dikkat çeken görüntü
ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken görüntü

Çanakkale'den geçen ABD güdümlü füze gemisinde dikkat çeken görüntü

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı. Savaş gemisinin boğazı geçişi sırasında güvertesinde bulunan askerler dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Marmara Denizi’nden saat 17.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 18.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

DHA
ABD güdümlü füze destroyeri.


ABD savaş gemisi Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında gemiye Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Savaş gemisinin boğazı geçişi sırasında güvertesinde bulunan askerler dikkat çekti.

Rus savaş gemisi Boğaz'da sürüklendi
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Rus savaş gemisi Boğaz'da sürüklendi
İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisi 'Mareşal Ustinov' Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi. İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' henüz bilinmeyen bir nedenle Kabataş açıklarında arızalandı. Kıyıya doğru sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti'ne ait 4 kurtarma römorkörünün müdahale etti. Gemi, Kadıköy Moda açıklarına demirledi.


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