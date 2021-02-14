Çanakkale'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün ertelendi

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Dönemi Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitimle Başlıyor
Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve tüm bağımsız anaokulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak.
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2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Dönemi Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitimle Başlıyor