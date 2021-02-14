Çanakkale'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün ertelendi

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

DHA Çanakkale'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Dönemi Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitimle Başlıyor



Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve tüm bağımsız anaokulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak.



Haber👇🏻 https://t.co/n9xgnODEu8 pic.twitter.com/45zKT1e1IX — MEB (@tcmeb) February 14, 2021