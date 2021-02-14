Gündem Çanakkalede kar nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün ertelendi
EĞİTİM ÇANAKKALE

Çanakkale'de okullar tatil mi? Valilikten okul tatili açıklaması

Çanakkale'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün ertelendi

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak. Valilikten yapılan açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

DHA
Çanakkale'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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