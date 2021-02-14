Milyonlarca öğrenci için ders zili çalıyor: Yüz yüze eğitim yarın başlıyor

2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili yarın sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında yarın ders zili çalacak.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

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GÜNDEM Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bu arada, kademeli yüz yüze eğitime geçiş öncesinde ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

Yarı yıl tatilinde öğretmenler de 40 mesleki gelişim programına çevrim içi ortamda katıldı.

OYNAT 01:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak' dedi. BiP'te paylaş

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İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

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Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.

OYNAT 01:01 Bakan Selçuk: 'Okulumu çok özledim’ diyen kuzularıma artık ‘çok haklısın’ demek istemiyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Liselerde yüz yüze eğitime geçiş süreci

Liseler yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

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Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.

FOTOĞRAF 6 Koronavirüs salgını nedeni ile kapalı olan köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat’ta başlıyor. Okullarda yüz yüze eğitim öncesi hummalı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Öğretmen ve köylüler, okulları baştan aşağı temizleyerek eğitime hazır hale getirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çukurca İlk-Ortaokulu Müdürü Sekvan Yel, köy okullarının 15 Şubatta yüz yüze eğitime başlayacağını ve bununla ilgili temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Yel, Okulların açılacak olması hem bizleri hem de öğrencileri sevindirdi. Uzun bir dönemin ardından yine ders zilimiz çalmaya başlayacak. Bunun için biz de okulumuzda hazırlıklar yapmaya başladık. Önce bütün okulumuzu dezenfekte ettik, ardından okul temizliğine başladık. Bu çalışmalarımıza öğretmen arkadaşlarımız köy muhtarımız ve köylü vatandaşlarımız bize yardım ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz şuan yüz yüze eğitime hazır bir şekildedir tüm velilerimizin güvenli bir şekilde çocuklarını okula göndermelerini bekliyoruz dedi. Temizlik çalışmalarına katılan Çukurca köyü muhtarı Veysi Atilla, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı mutlu olduklarını bu nedenle temizlik çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Okullarının eğitime hazır olduğunu aktaran muhtar Atilla, temizlik aşamasında emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti. Temizlik çalışmalarına katılan köylülerden Mehmet Atilla ise çocuklarının eğitime başlayacak olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Atilla, Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Temizlik çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Şırnak’taki köy okullarında yüz yüze eğitim hazırlığı: Okullar adeta baştan aşağı yıkanıyor Şırnak'ın Silopi ilçesinde bağlı Çukurca İlk-Ortaokulunda eğitim ve öğretim hazırlıkları başladı. Öğretmen ve köylüler okulu baştan aşağı temizleyerek eğitime hazır hale getirdi.

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Sınavlara ilişkin merak edilenler

Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

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Sorumluluk sınavlarının planlaması

Sorumluluk sınavları da 1-31 Mart döneminde tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde, KKTC dahil bulundukları yerleşim yerlerinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı programı uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrenciler, bulundukları yerleşim yerlerine yakın il ve ilçelerde, kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecekler.

Bu kapsamda okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmesi için öğrenci velileri, 26 Şubat Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçeyle bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

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Liselerde ikinci dönem yapılacak sınavların planlaması

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin yapılacak birinci sınavlar, 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

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UDEP ile uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıpları giderilecek

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un detaylarını yakında paylaşacağı Ulusal Destekleme Programı (UDEP) ile uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıpları giderilecek.