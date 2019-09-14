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Çankırı'da 3 dakika arayla iki deprem

Çankırı'da 3 dakika arayla 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Saat 09.00'da merkezüssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan depremin Ankara başta olmak üzere çok sayıda çevre ilde de hissedildiği belirtildi. Deprem anı bir marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Depremler sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Depremler sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Çankırı’da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, 09.03’te de 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları oluştu.

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremlerin Ankara ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

  • AFAD’dan yapılan açıklamada, "Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüklerindeki iki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır" bilgisi paylaşıldı.

DEPREM ANI KAMERADA

Çerkeş ilçe merkezinde bir marketin güvenlik kameralarında deprem görüldü. Kamerada deprem esnasında kamerasının sallanması görülüyor. İlçe merkezindeki evlerde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

Çankırı'da deprem anı kamerada
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Çankırı'da deprem anı kamerada
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler güvenlik kameralarına yansıdı. Çerkeş ilçe merkezinde bir marketin güvenlik kameralarında deprem görüldü. Kamerada deprem esnasında kamerasının sallanması görülüyor. İlçe merkezindeki evlerde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

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