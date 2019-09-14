Gündem 15 kez bıçakladı "İstemeden oldu" dedi
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15 kez bıçakladı "İstemeden oldu" dedi

Antalya’da bir kişi boşanmak isteyen eşini servis beklerken sokak ortasında 15 yerinden bıçakladı. Kaçmak isterken yakalanan şüphelinin, “Konuşmak için gittim, tartıştık ama bıçaklamak istememiştim” dediği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 7.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597 Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, N.S. (53), kendisinden ayrılmak istediğini söylediği eşi Ayşe S. (50) ile sokakta tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada N.S., eşini 15 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'İSTEMEDEN BIÇAKLADIM'

Eşinden uzaklaştırma kararı bulunan N.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, emniyette ifadesi alınan N.S., daha sonra adliyeye sevk edildi. N.S., emniyetteki ifadesinde eşinin yanına sabah konuşmak için geldiğini, aralarında tartışma çıktığını ve bir anlık sinirle istemeden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca yaptıklarından pişman olduğunu aktardığı belirtildi.

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