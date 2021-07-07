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ÇANAKKALE

Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi ediliyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaralı bulunan caretta caretta'nın tedavisine başlandı.

Haber Merkezi AA
Caretta caretta... Gökçeadada yaralı bulunan caretta caretta tedavi ediliyor
Başından yaralandığı belirlenen caretta caretta'ya pansuman yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı caretta caretta bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı caretta caretta'yı kurtardı.
İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı caretta caretta'yı kurtardı.

Ekipler, başından yaralandığı belirlenen hayvanı alarak Şube Müdürlüğüne getirdi. Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinden yaban hayatı uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Uzlu ile iletişime geçerek durumu görüşen müdürlüğe bağlı veteriner hekim Meltem Dimişgi, hayvana pansuman yaptı.

Veteriner hekim Meltem Dimişgi caretta caretta'ya pansuman yaptı.
İHA
Veteriner hekim Meltem Dimişgi caretta caretta'ya pansuman yaptı.

Caretta caretta, tedavisinin tamamlanması için uygun koşullar sağlanarak Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek.

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