Gündem Çekirge Operasyonunda 24 şüpheli adliyede
İSTANBUL

Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede

İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu’nda emniyette işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 24’ü adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede - Zonguldak haberleri
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

28 ilde düzenlenen operasyonun Zonguldak ayağındaki hakkında arama kararı çıkartılan 70 şüpheliden 66’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 26’sı dün sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılmıştı.

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GÜNDEM
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Emniyette işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 3’ü kadın 24 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

Örgüt yöneticisine yardım ettiği öne sürülen hastane personeli ile eczane çalışanları ve usulsüz rapor aldığı öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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