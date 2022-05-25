Çekmeköy’de kepli mezuniyet coşkusu

Çekmeköy Belediyesi 2021-2022 dönemi sonunda mezun olan lise öğrencilerinin aileleri ile birlikte doyasıya eğlenebilecekleri mezuniyet törenleri düzenliyor. Kokteyl ile başlayan törenlerde sahnede arkadaşlarıyla birlikte keplerini atma heyecanı yaşan gençler kendileri için hazırlanan başarı belgelerini alıyor.

Bayrak devir teslim töreni ve dönem birincisinin mesajı ile devam eden törende, final DJ performası eşliğinde müzik ve dansla yapılıyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenlerinin ilki Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı. Gençlere seslenen Başkan Poyraz “Sık sık okulları ziyaret ediyor geçlerimizi dinliyoruz. Onlardan gelen talep doğrultusunda ilçemizdeki tüm liselerde böyle törenler düzenlemeye karar verdik. Gençlerimiz doyasıya eğlensin, aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirsin istedik” ifadelerini kullandı.

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