MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partisinden ihraç edildi

Ekonomi

Ekonomik güven Temmuz ayında yükselişe geçti

Ekonomik güven endeksi Haziran ayındaki 73.5 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 11.8 artışla 82.2 değerine yükseldi. Güven endeksindeki artış, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" dedi.