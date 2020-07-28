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POLİTİKA

İhracı istenen MHP'li vekilden Erdoğan'a fındık teşekkürü: Adamsın adam, vampirlere güzel bir ders verdin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, fındık fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Enginyurt "Cumhurbaşkanım, adamsın adam. Vampirlere güzel bir ders verdin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, fındık fiyatlarına yönelik Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, fındık fiyatlarına yönelik Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarının ardından fındık fiyatlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için TMO’nun kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot bazlı desteği olarak da kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıkladı

"Adamsın adam"

Erdoğan'ın duyurduğu fiyat, MHP'den ihracı istenen ve disipline sevk edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u da sevindirdi.

  • Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı. Giresun fındığı 22.5 TL, Ordu fındığı 22 TL. Var olasın Cumhurbaşkanım, adamsın adam. Vampirlere güzel bir ders verdin. Fındık üreticisine hayırlı olsun. Seni seviyoruz milletin adamı, milletimize can feda” dedi.

Öte yandan disipline sevk edilen Enginyurt, “Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı: Giresun kabuklu fındık kilogram alış fiyatı 22.5 TL
OYNAT 01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı: Giresun kabuklu fındık kilogram alış fiyatı 22.5 TL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik' diye konuştu


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