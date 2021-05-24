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POLİTİKA

"Cenab'ı- Allah" diyen CHP'li Özkoç'a partililer tepkili

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “Cenab'ı-Allah” dediği için partililerin tepkisiyle karşılaştı. O tepkilerden en çok konuşulanı, şair Ataol Behramoğlu’nun eşi Hülya Behramoğlu’nun “Kimiz biz ya hu? Cenab-ı Allah’ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?” ifadeleriyle Özkoç’a cevap vermesi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenabı- Allah diyen CHPli Özkoça partililer tepkili
Engin Özkoç'un paylaşımına şair Ataol Behramoğlu’nun eşi Hülya Behramoğlu’nun cevabı.

Muhafazakar kesimin oylarını alabilmek için söylem değişikliğine giden CHP’liler, yine partililerin tepkisiyle karşılaştı.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından dua etme emojisi kullanarak “At izi it izine karıştı Cenab'ı- Allah sonumuzu hayreylesin” paylaşımında bulundu.

Özkoç'un Cenab-ı Allah demesi CHP'lileri rahatsız etti. Partililer bu paylaşımın altında verdikleri cevaplarla Özkoç’un söylemine tepki gösterdi. O tepkilerden en dikkat çekeni şair Ataol Behramoğlu’nun eşi Hülya Behramoğlu’nun paylaşımı oldu.

"ALLAH'IN KULLARI MIYIZ LAİK ÜLKENİN VATANDAŞI MI?"

Özkoç’un tweetini alıntılayan Hülya Behramoğlu, “Cenabı-Allah dediğiniz de bitti iş. Kimiz biz ya hu? Cenab-ı Allah’ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?” dedi.

Behramoğlu daha sonra “Kimiz biz ya hu? Cenab-ı Allah’ın kulları mı, yoksa, laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?” yazılı paylaşımını sildi.

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