Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPli Mahmut Tanal Türkiyede en muhafazakar parti CHPdir
POLİTİKA

CHP'li Mahmut Tanal: Türkiye'de en muhafazakar parti CHP'dir

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 'Düzce muhafazakar bir yer olduğundan dolayı CHP sandıktan zaferle çıkamıyor' yorumlarına karşı çıkarak, "Ben Allah’ın evine umreye gittim. Türkiye'de en muhafazakar parti Cumhuriyet Halk Partsi’dir. Artık bir şans verin" dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Öncü Haber'e açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfalılar Tanal'dan Rahatsız
GÜNDEM
Şanlıurfalılar Tanal'dan Rahatsız

Düzce’nin muhafazakar bir bölge olması nedeniyle CHP’nin sandıktan zaferle çıkamadığı yorumlarına karşı çıkan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

  • “Ben de muhafazakarım. Ben Allah’ın evine umreye gittim. Türkiye’de en muhafazakar parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Düzce’den iki otobüs vatandaş umreye giderken Ankara’dan ben geldim, insanları uğurladım. Ben dini inancımı siyasete alet etmek istemiyorum. Ben bir çoban oğluyum. Artık CHP'ye bir şans verin."


CHP'li Tanal'ı ziyarete gelen DHKP-C'liye hapis cezası
GÜNDEM
CHP'li Tanal'ı ziyarete gelen DHKP-C'liye hapis cezası
Abone Ol Google News
Bakan Koca özellikle uyarmıştı

Bakan Koca özellikle uyarmıştı

Koronavirüs tedbirleri yine hiçe sayılıyor...
Sakın ağlama ben de ağlarım!

Sakın ağlama ben de ağlarım!

​Lösemi hastası öğretmene Aksaray Valisi'nden sürpriz telefon.
ABDli turist anne oğul, tatil için geldikleri Kapadokyada ezan sesini duyunca Müslüman oldu

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.