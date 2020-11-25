CHP'li Mahmut Tanal: Türkiye'de en muhafazakar parti CHP'dir

Lösemi hastası Gülgün Öğretmene Aksaray Valisi'nden sürpriz telefon: Gözyaşları sel oldu

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, 8 aydır lösemi tedavisi gören 24 yıllık sınıf öğretmeni Gülgün Arslan'ı telefonla arayarak moral verdi. Aydoğdu'nun araması üzerine gözyaşlarını tutamayan Gülgün öğretmeni, Aksaray Valisi, “Sizin değerli ellerinizden öpüyorum. Sakın ağlama, biz seni sevindirmek için aradık. Sizin ne kadar iyi, ne kadar güzel arkadaşlarınız var, sizi çok seviyorlar' diyerek teselli etti.