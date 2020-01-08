Gündem CEO böyle kaçtı
POLİTİKA

CEO böyle kaçtı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn’un, Osaka’dan Beyrut’a kaçış trafiğine Yeni Şafak ulaştı. Osaka’dan Ghosn’u alan özel jet, önce Madagaskar’a uçtu ve devlet başkanı ve ailesini alarak Dubai’ye gitti. Oradan da Osaka’ya geçip Ghosn’u aldı ve İstanbul’a getirdi. Havalimanına hızlı trenle giden Ghosn, İstanbul’dan da Beyrut’a gitti.

Şahin Şen Yeni Şafak
Carlos Ghosn ve eşi Carole Ghosn
Carlos Ghosn ve eşi Carole Ghosn

Dünya basınının ana gündem maddelerinden birisi olan eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un Osaka’dan Beyrut’a kaçış hikayesine dair ayrıtılara Yeni Şafak ulaştı. Maaşını düşük gösterdiği gerekçesiyle Japonya’da ev hapsinde tutulan ve yurt dışına çıkışı yasaklanan Ghosn, 30 Aralık 2019’da Osaka’dan İstanbul’a, buradan da Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçtı. Ghosn’un gizemli kaçış hikayesinde başrolü oynayan TC-TSR kuyruk numaralı özel jetin Osaka’dan CEO’yu almadan önce Madagaskar’a uçtuğu öğrenildi. Kayıtlara göre özel jet 26 Aralık 2019 saat 13.36’da İstanbul’dan Afrika’nın ada ülkesi Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’ya uçtu ve buradaki İvato Havalimanında iki gün bekledi.

MADAGASKAR-DUBAİ-OSAKA

Jet, 28 Aralık 2019’da saat 11.10’da Dubai’ye gitmek üzere havalandı. Bu uçuşta jetin içinde Madagaskar Devlet Başkanı ve aile üyelerinden oluşan 10 kişinin bulunduğu öne sürüldü. Sorunsuz biçimde Dubai’ye inen jet, yolcuları indirdikten sonra ajan olduğu öne sürülen Michael T. ve George A.Z. isimli iki ABD vatandaşını da alarak 28 Aralık 2019 akşamı saat 20.38’te Japonya’nın Osaka kentine, eski CEO Carlos Ghosn’u almak üzere hareket etti.

KAÇIŞ HIZLI TRENLE

  • Özel jet Dubai’dan Osaka’ya havalandıktan sonra Tokyo’daki evinde ev hapsinde bulunan eski CEO Carlos Ghosn da harekete geçti. İddiaya göre Ghosn, işbirlikçilerinin de yardımıyla 26 güvenlik kamerası ve 3 özel güvenlik tarafından izlenen evden çıkmayı başardı. İzini kaybettiren eski CEO Ghosn, Osaka’ya gitmek için hızlı trene bindi. 2 saat süren 506 kilometrelik yolculuğun ardından Osaka’ya ulaşan Carlos Ghosn, doğrudan havalimanına giderek kendisini bekleyen uçağa bindi. Eski CEO’yu alan TC-TSR kuyruk numaralı özel jet 29 Aralık 2019’da Osaka’dan İstanbul’a doğru havalandı.

YOLCU VAR UÇAK GÖNDER

Bunlar yaşanırken Carlos Ghosn’un İstanbul’dan Beyrut’a kaçışına yardım eden özel bir kargo şirketinin operasyon müdürü Okan Kösemen devreye girdi. Ghosn’un kaçışını organize eden kişiler, Okan Kösemen’e, Lübnan’da hava yolu sektöründe faaliyet gösteren yabancı ortağı üzerinden ulaştı. Yine iddialara göre yabancı ortağı Okan Kösemen’e “Taşınacak yolcu var, uçak gönder” diyerek şifreli bir şekilde anlaşmayı sağladı. Ghosn’u taşıyan özel jet uzun bir yolculuğun ardından 30 Aralık 2019 sabahı Atatürk Havalimanına indi.

TEK YOLCU OLARAK GÖSTERDİ

Ghosn, uçaktan iner inmez Okan Kösemen ile birlikte hangarda bekleyen TC-RZA kuyruk kodlu başka bir özel jete bindi. Okan Kösemen jette seyahat edecek kişi olarak kendi adını beyan etti ve tek yolcu olarak manifestoya yazıldı. Pilotlar, uçakta Carlos Ghosn bulunmasına rağmen tek adın yazılı olduğu manifestoyu imzalayarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a doğru hareket etti. Okan Kösemen, Ghosn ile birlikte Beyrut’a gitti ve aynı jetle de geri döndü.

Eşine yakalama çıktı

Carlos Ghosn’un eşi için yakalama kararı çıkarıldı. Japon haber ajansı Kyodo’da yer alan habere göre, Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturma Birimi, Carole Ghosn için “yalancı tanıklık” suçlamasıyla, Tokyo Bölge Mahkemesinden yakalama kararı çıkarttı. Carole Ghosn, nisan ayında, eşinin “güveni suistimal”le suçlandığı davadaki tanıklığı sırasında, mahkemeye yalan ifade vermekle suçlanıyor. Ghosn’un eşiyle Lübnan’da bulunduğu tahmin ediliyor. Ghosn’ın kaçışını, eşinin organize ettiği de ileri sürülmüştü.

Kefaletine el koyuldu

Japonya’da mahkeme, adli kontrol altında yargılanmayı beklerken Lübnan’a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance’ın Lübnan asıllı eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn’un ödediği kefalet bedeline el koyduğunu açıkladı. Japon haber ajansı Kyodo’da yer alan habere göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, Ghosn’un adli kontrol altında tutuksuz yargılanmak üzere yatırdığı 1,5 milyar yen (yaklaşık 14 milyon dolar) kefalet bedeline geri ödemesiz olarak el koyulduğunu bildirdi. Haberde bunun Japonya’da bugüne dek el koyulan en büyük kefalet bedeli olduğu belirtildi.

Hesapları inceleniyor

Gözaltı anı
  • Ghosn’un gizlenmek için bindiği iddia edilen kutuların ise şaşırtma amaçlı kullanıldığı öğrenilirken, Osaka’dan gelen jette bulunan 2 kutuya el koyuldu. Ghosn’un kaçışına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan Okan Kösemen’in bütün banka hesaplarının incelemeye alındığı da öğrenildi.

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