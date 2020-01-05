Beyrut’tan beni tehdit ettiler

Japonya’da tutuklu bulunduğu ev hapsinden film gibi bir planla Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili MNG Jet Ticaret Operasyon Müdürü Okan Kösemen, pilotlar N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ile İ.M.H. önceki gün gözaltına alınmıştı. F.K. ile İ.M.H. önceki akşam serbest bırakıldı. Okan Kösemen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi ise “göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklandı.

Kösemen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi “göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklandı.

AİLEMLE TEHDİT EDİLDİM

Kösemen soruşturma savcılığına verdiği ifadesinde, Beyrut’tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini aradığını ve uluslararası önemi olan bir iş olduğunu aktardığını söyledi. Beyrut’tan arayan kişinin kendisine ‘Yardım etmezsen çocuğuna ve eşine zarar vereceğiz’ şeklinde tehdit ettiğini öne süren Kösemen, ‘Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum’ dedi.

2018’DEN SONRAKİ TÜM GÖRÜŞMELERİ İNCELENECEK

‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklanan Okan Kösemen’in ifadesinde kendisine gelen telefonla tehdit edildiğini ve korktuğunu söylemesi üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Kösemen’in cep telefonunun incelenmesi için emniyete talimat veren savcılık, Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un tutuklandığı 2018 yılı da dahil olmak üzere Kösemen’in kimlerle irtibat kurup kurmadığını mercek altına aldı.

Konunun peşindeyiz

Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Nissan ve Renault’un eski Ceo’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmasını değerlendirdi. Gül şunları söyledi: “Kırmızı bülten çıkarsa tüm dünyadaki ülkeler, suçlunun iadesiyle ilgili; ilgili ülke mahkemesine iade etmesi gerekiyor. Türkiye zaten anlaşmanın bir parçası. Türkiye’de öyle bir fail varsa bu konuda ilgili ülkeye iadesini yapacaktır. Bu olayla ilgili Türkiye’de bu olaya destek olanlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

JAPONYA’DAN TALEP GELMEDİ

Mahkeme kararı sonuçlanmadan da konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız. Sıcak, yeni bir olay. Japonya’dan da adli yardımlaşma talebi gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Kim bu anlamda bir suç işlemişse yargı mercileri bu konunun peşinde. İlgili uçaklarla ilgili de tedbir koyuldu.”

İki uçağa el koyuldu

Şüphelilerden MNG Jet Havacılık A.Ş. Operasyon Müdürü Okan Kösemen’in suçlamaları kabul ettiği ve bütün suçu üstlendiği öğrenildi. F.K. ve İ.M.H., savcılıkça serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Okan Kösemen ile pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K. ve B.K.S. tutuklandı. Ghosn’un kaçışında kullanılan 2 uçağa el koyuldu. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.