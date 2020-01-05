Gündem Beyruttan beni tehdit ettiler
3. SAYFA

Beyrut’tan beni tehdit ettiler

Nissan ve Renault’un eski Ceo’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan MNG Jet Genel Müdürü Okan Kösemen, eşi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini ileri sürdü. Savcılık, CEO’nun tutuklandığı 2018 yılı itibariyle Kösemen’in tüm telefon görüşmelerini mercek altına aldı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Carlos Ghosn
Carlos Ghosn

Japonya’da tutuklu bulunduğu ev hapsinden film gibi bir planla Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili MNG Jet Ticaret Operasyon Müdürü Okan Kösemen, pilotlar N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ile İ.M.H. önceki gün gözaltına alınmıştı. F.K. ile İ.M.H. önceki akşam serbest bırakıldı. Okan Kösemen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi ise “göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklandı.

Kösemen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi “göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklandı.

AİLEMLE TEHDİT EDİLDİM

Kösemen soruşturma savcılığına verdiği ifadesinde, Beyrut’tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini aradığını ve uluslararası önemi olan bir iş olduğunu aktardığını söyledi. Beyrut’tan arayan kişinin kendisine ‘Yardım etmezsen çocuğuna ve eşine zarar vereceğiz’ şeklinde tehdit ettiğini öne süren Kösemen, ‘Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum’ dedi.

2018’DEN SONRAKİ TÜM GÖRÜŞMELERİ İNCELENECEK

‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklanan Okan Kösemen’in ifadesinde kendisine gelen telefonla tehdit edildiğini ve korktuğunu söylemesi üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Kösemen’in cep telefonunun incelenmesi için emniyete talimat veren savcılık, Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un tutuklandığı 2018 yılı da dahil olmak üzere Kösemen’in kimlerle irtibat kurup kurmadığını mercek altına aldı.

Konunun peşindeyiz

  • Abdülhamit Gül
  • Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Nissan ve Renault’un eski Ceo’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmasını değerlendirdi. Gül şunları söyledi: “Kırmızı bülten çıkarsa tüm dünyadaki ülkeler, suçlunun iadesiyle ilgili; ilgili ülke mahkemesine iade etmesi gerekiyor. Türkiye zaten anlaşmanın bir parçası. Türkiye’de öyle bir fail varsa bu konuda ilgili ülkeye iadesini yapacaktır. Bu olayla ilgili Türkiye’de bu olaya destek olanlarla ilgili soruşturma devam ediyor.
  • JAPONYA’DAN TALEP GELMEDİ
  • Mahkeme kararı sonuçlanmadan da konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız. Sıcak, yeni bir olay. Japonya’dan da adli yardımlaşma talebi gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Kim bu anlamda bir suç işlemişse yargı mercileri bu konunun peşinde. İlgili uçaklarla ilgili de tedbir koyuldu.”

İki uçağa el koyuldu

  • Şüphelilerden MNG Jet Havacılık A.Ş. Operasyon Müdürü Okan Kösemen’in suçlamaları kabul ettiği ve bütün suçu üstlendiği öğrenildi. F.K. ve İ.M.H., savcılıkça serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Okan Kösemen ile pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K. ve B.K.S. tutuklandı. Ghosn’un kaçışında kullanılan 2 uçağa el koyuldu. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı 2 uçağa tedbir kondu
GÜNDEM
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı 2 uçağa tedbir kondu
Süleymani Şehit demedi!

'Süleymani Şehit' demedi!

İranlılar Erdoğan-Ruhani görüşmesini çarpıttı.
Trumptan İrana açık tehdit

Trump'tan İran'a açık tehdit

​İran, saldırırsa belirlediğimiz 52 hedefi hızlı ve sert şekilde vururuz.
İzmirde korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

​İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Hafter'den hava saldırısı

Hafter'den hava saldırısı

​Askeri okul öğrenci yurduna düzenlenen saldırıda 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

​Hizbullah Tugayları, ABD üslerinden uzak durma çağrısında bulundu.
ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik yakınına 2 füze atıldı.
Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

İki bakanın görüşmesinde Irak, İran ve ikili konular ele alındı.
"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

​Kasım Süleymani, PKK saldırısı ardından Türkiye'yi eleştirmişti.
Erdoğan'dan <br>telefon diplomasisi

Erdoğan'dan
telefon diplomasisi

İran ve Irak cumhurbaşkanları ile görüştü.
Otel odasında ölü bulundular

Otel odasında ölü bulundular

​Polis ekipleri, bölgede olayla ilgili çalışma başlattı.
Haşdi Şabi'nin<br>Şii milis grupları

Haşdi Şabi'nin
Şii milis grupları

​Örgüt, 40'ın üzerinde grup barındırıyor.
NATO<br>askıya aldı

NATO
askıya aldı

Kasım Süleymani, Bağdat'ta öldürülmüştü.
Maliyeti açıklandı

Maliyeti açıklandı

​Trabzonspor Ndiaye'nin transferini KAP'a bildirdi.
İkinci Çiftlik <br>Bank vakası

İkinci Çiftlik
Bank vakası

20 milyon lira toplayıp kayıplara karıştılar.
Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Bakan açıkladı: MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği.
Türkiye karşıtı<br>skandal sözleri

Türkiye karşıtı
skandal sözleri

El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Sigarada<br>tarihi adım

Sigarada
tarihi adım

​Yarından itibaren yeni paketler ile satılabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.