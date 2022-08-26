Gündem Cesedi bulunan çobanın 20 koyunu da silahla vurularak ölmüş
VAN

Cesedi bulunan çobanın 20 koyunu da silahla vurularak ölmüş

Van'ın Muradiye ilçesinde dün arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan çoban Mehmet Kaya’nın, 20 koyunun öldüğü 20'sinin de yaralandığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Cesedi bulunan çobanın 20 koyunu da silahla vurularak ölmüş
Van'da cinayet.

İlçeye bağlı Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide dün silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, ekipler tarafından arazideki araştırmada çobanın hayatını kaybettiği bölgede kurşunların isabet ettiği 20 koyunun öldüğünü, 20'sinin de yaralandığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Afganistan'daki işgal ve cinayetlerin tanığı: Mansoor

Bıçaklandı, yakıldı, göle atıldı: Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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İlçeye bağlı Koçak köyünde önceki gün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti. Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnan için arama çalışması başlattı.
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Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnan’ın cansız bedenine ulaştı. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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BIÇAKLAYIP, CESEDİ ARAÇLA YAKMIŞ<br><br>Soruşturma kapsamında aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu tespit edilen şüpheli Kadir Karabulut'un, bıçaklayarak öldürdüğü Gülten İnan'ı, aracıyla birlikte yaktığı, alevlerin sönmesinin ardından da cesedini gölete attığı ortaya çıktı.
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Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Kadir Karabulut, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Bıçaklandı, yakıldı, göle atıldı: Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunup, gölette cesedine ulaşılan Gülten İnan'ın (52), borç-alacak nedeniyle Kadir Karabulut (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet sonrası yakalanan ve öldürdüğü İnan'ı aracıyla birlikte yaktığı, ardından cesedini de gölete attığı belirlenen Karabulut, tutuklandı.
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