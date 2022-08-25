Hayat Afganistandaki işgal ve cinayetlerin tanığı Mansoor
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Afganistan'daki işgal ve cinayetlerin tanığı: Mansoor

ABD’nin Afganistan’daki insanlık suçları, belgesel film oldu. Amerika’nın Afganistan’ı işgali 20 yıl sürdü. Bu 20 yıl boyunca, ülkede neler yaşandı? Yönetmenliğini Serkan Koç’un yaptığı Afganistan belgeseli, bu soruya, genç bir Afgan gazetecinin tanık oldukları eşliğinde yanıt veriyor.

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Haber Merkezi Diğer
Afganistandaki işgal ve cinayetlerin tanığı: Mansoor
MANSOOR.

Adı Mansoor… 1987 Kâbil doğumlu… İşgal başladığında henüz 14 yaşında…

Savaş içinde büyümüş binlerce Afgan gencinden biri. Ancak onu farklı kılan, gazetecilik dürtüsüyle, yaşananları sadece belleğine değil, kayıtlara da almış olması. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Afganistan’da işlediği insanlık suçlarının neredeyse kara kutusu. Katliam ve cinayetlerin tanıkları ile yapılan röportajlar, Amerikan uçakları ile bombalanan evlerin, yıkılan köylerin görüntüleri, bu belgeselde kamuoyu ile buluşuyor.

Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinden sonra dört çocuğu ve eşi ile İstanbul’a gelen gazeteci Mansoor Ahmad Faizy, Afganistan’ın kara kutusunu, gazeteci Rafet Ballı’ya anlatıyor. Belgesel, Rafet Ballı’nın Tahran, Ankara ve Amerika’dan uzman ve yetkililerle yaptığı görüşmeler eşliğinde ilerliyor. Yapımcılığını Tunç Akkoç’un üstlendiği belgeselde Afganistan’ın başkenti Kabil’in yanı sıra, Helmand, Paktia, Nangarhar ve Kandahar vilayetlerinden de çekimler yer alıyor.

ABD geçtiğimiz yıl Afganistan’dan çekilme sürecini başlatmış, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesiyle de ülkede 20 yıllık işgal dönemi son bulmuştu. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin birinci yıldönümü olan Ağustos ayının sonunda yayınlanacak belgeselde, işgalin ardında bıraktığı maddi ve manevi yıkıma şahitlik ediyoruz.

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