Çeşme’de kıyıya bırakılmış 20 düzensiz göçmen tespit edildi

Dünya

Türkiye ve Azerbaycan uydu alanında beraber hareket edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında Azerbaycan ile çeşitli konularda anlaşmalar yapacaklarını belirterek, "Türkiye Uzay Ajansı ile Azerbaycan Uzay Ajansı arasında özellikle uydu alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmayı da imza edeceğiz." ifadelerini kullandı.