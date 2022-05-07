Gündem İstanbulda 7 ilçede düzensiz göçmen uygulaması 230u aşkın göçmen yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da 7 ilçede düzensiz göçmen uygulaması: 230'u aşkın göçmen yakalandı

İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulamada 232 düzensiz göçmen yakalandı. Böylece 1-7 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 3 bin 210'a yükseldi. Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda 7 ilçede düzensiz göçmen uygulaması: 230u aşkın göçmen yakalandı
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy’de eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

232 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

  • Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile 7 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle söz konusu ilçelerin sahil, iskele ve meydanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 35'i Suriye, 122'si Afganistan, 9’u Pakistan, 14’ü Özbekistan ve 52'si diğer ülkelerden olmak üzere 232 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Ayrıca, farklı 5 ilçe emniyet müdürlüğünün bölgelerinde münferit olarak yaptıkları kontrollerde de 46’sı Afganistan, 5’i Suriye ve 6’sı Pakistanlı olmak üzere 57 düzensiz göçmen yakalandı.

1 MAYIS'TAN BU YANA TOPLAM 3 BİN 210 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

  • Böylece 1-7 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 3 bin 210'a yükseldi. Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

İstanbul'da yakalanan 726 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
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