Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Çevreye dost sivrisinek mücadelesi Mobil ve insansız hava araçları kullanımda
İSTANBUL

Çevreye dost sivrisinek mücadelesi: Mobil ve insansız hava araçları kullanımda

Başakşehir Belediyesi İstanbul’da ilk kez hayata geçirilen “Teknolojik Ulusal Vektör Mücadelesi Hizmet Projesi” ile sivrisineklere karşı ekosisteme dost biyolojik mücadele başlattı. Başka canlılara zarar vermeyen ilaçlama çalışmalarında, mobil ve insansız hava aracı teknolojileri kullanılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, güzel bir yaz geçirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, güzel bir yaz geçirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Başakşehir Belediyesi, sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladı. Mobil ve insansız hava aracı teknolojileriyle donatılan proje ile elde edilen tüm veriler oluşturulan veri merkezinde işleniyor. Sivrisinek gibi zararlı canlıların davranışları bu merkezde izlenerek sebep oldukları hastalıkların kontrol altına alınmasına imkân sağlanacak. Araçların giremediği bataklık gibi alanların ilaçlanması amacıyla özel olarak üretilen amfibik araç, biocopter, biodrone, Mistblower ve elektrikli ilaçlama bisikleti gibi donanımlı araçlarla yapılan müdahaleler sayesinde sivrisinekler, henüz larva aşamasındayken yok edilecek. İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.

İlaçlama çalışmalarında, mobil ve insansız hava aracı teknolojileri kullanılıyor.

BAŞAKŞEHİRLİLERİN SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul’da ilk kez yapılan çalışmayla ilgili olarak, “Sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladık. Bu proje insansız hava araçlarıyla donatıldı. Oluşturduğumuz veri merkezinde bu alanlardan elde ettiğimiz tüm verileri işliyoruz. Başakşehirlilerin sağlığı ve sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

SİVRSİNEKLER YILDA 750 BİN ÖLÜME NEDEN OLUYOR

  • Sivrisinekler, bulaşıcı hastalıklarda dünyanın en tehlikeli canlıları arasında başta geliyor. Dünyada yılda yaklaşık 750 bin insan, sivrisineklerden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle ölüyor. Bir süredir koronavirüsle yoğun bir mücadele içinde olan dünyada, sivrisineklerin koronavirüs bulaştırdığına dair bir vaka görülmedi. Ancak bu tip hastalıkların şiddetine etki edebilen sivrisineklerin sayılarının azaltılması toplum sağlığı açısından hayli önemli.

Başakşehir Şehir Hastanesinin bağlantı yollarının hizmete gireceği tarih belli oldu
EKONOMİ
Başakşehir Şehir Hastanesinin bağlantı yollarının hizmete gireceği tarih belli oldu
Abone Ol Google News
CHP sağlığa zararlı

CHP sağlığa zararlı

​Bugün bütün dünyaya örnek olan sağlık sistemimizi 2 yıl engellediler.
Rehavet virüsü yayıyor

Rehavet virüsü yayıyor

​Anadolu'daki bazı şehirlerden endişelendiren haberler geliyor.
Tabutla defin

Tabutla defin

​Koronavirüsten ölenler böyle toprağa veriliyor.
Hepsi kahraman

Hepsi kahraman

​Kovid-19 ile mücadelenin en önemli gücü hemşireler.
Yüzüğüyle destek olmuştu

Yüzüğüyle destek olmuştu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimle telefonda görüştü.
AVM'de<br>3 saat sınırı

AVM'de
3 saat sınırı

​AVM giriş-çıkışlarına ilişkin tüm detaylar.

E-ticarette<br>sınırları aşalım

E-ticarette
sınırları aşalım

​Nisan'da 3 milyon kredi kartıyla ilk kez online alışveriş yapıldı.

Pilot görevlileri<br>böyle atlattı

Pilot görevlileri
böyle atlattı

Beyrut'a kaçırılmasında pilot Bahri Kutlu Sömek çok kritik bir rol oynadı.
Doğu<br>Türkistan'a tehcir

Doğu
Türkistan'a tehcir

​Uygur Türkleri toplama kampından zorla fabrikaya gönderiliyor.
Bizi izlemeye<br>devam edin

Bizi izlemeye
devam edin

​Fransa bölgeye casus uçak göndermiş.
Serbest bırakıldılar!

Serbest bırakıldılar!

Cemevi çatısından polis taşlamışlardı...
Bir kez daha uyardı

Bir kez daha uyardı

​Dışarı çıkarken bu kuralı unutmayın.
Türkiye <br>düşmanlarına mesaj

Türkiye
düşmanlarına mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı.
F-35 raporunda <br>Türkiye detayı

F-35 raporunda
Türkiye detayı

​Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak.
İtalyan gazeteleri nefret kustu

İtalyan gazeteleri nefret kustu

Silvia Romano'ya demediklerini bırakmadılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.