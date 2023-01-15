Charlie Hebdo'nun Hamaney karikatürlerine karşı İstanbul'da protesto: Haçlı ruhuyla saldırganlıkları sürüyor

Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası (İSO) arkasında toplanan Ümmet-i Vahide inisiyatifi üyeleri, Fransa, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hasan Muhsin Telek, daha önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları hatırlatarak, Müslümanların kutsallarına yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.

Müslümanların Kur'an ve Resulullah yolunda tek bir ümmet ve kardeş olduğunu ifade eden Telek, "Batılıların geçmişte haçlı savaşlarıyla, İslam ümmetine ve mukaddesatımıza karşı, bütün İslam dünyası gibi, ülkemiz ve milletimize karşı nasıl vahşice ve barbarca saldırı ve katliamlar gerçekleştirdiklerini, işgal ettikleri İslam topraklarında nasıl soykırımlar yaptıklarını hiç unutmadık. Özellikle, Fransız haçlı devletinin Cezayir işgaliyle Müslüman Cezayir halkına karşı neler yaptıklarını hiç unutmadık, asla unutmayız." dedi.

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Bugün de başını ABD'nin çektiği Batı dünyasının aynı haçlı ruhuyla saldırganlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Telek, Müslümanların mukaddesatlarına ve azizlerine yapılan saldırıların tepkisiz kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Düşmanlar ne kadar azarlarsa azsınlar ne kadar tuzak kurarlarsa kursunlar, onları bekleyen mukadder akıbet topyekun hezimet ve hüsrandır. Zira ve Rabbimizin müminlere vaadi budur. Şeytanın hizbi hüsrana uğrayacak, Allah'ın hizbi ise bütün dünyada mutlaka galip gelecek, ilahi adalet hakim olacak ve hakkın sancağı bütün yer yüzünde dalgalanacaktır."

İlahiyatçı Musa Aydın ve Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Şirin de birer konuşma yaptı.

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