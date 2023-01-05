İran'dan çok sert 'Hamaney' tepkisi: Yanıtsız kalmayacak

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’da yayınlanan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’li karikatüre İran’dan sert tepki geldi. Hamaney’in kadınlar tarafından taşlandığı karikatürlere yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Fransız dergisinin dini ve siyasi bir isim ile ilgili hakaret içerikli karikatür yayınlaması saygısızlıktır ve bu derginin bu çirkin eylemi yanıtsız kalmayacak. Fransa hükümetinin sınırlarını aşmasına izin vermeyeceğiz. Onlar kesinlikle yanlış yolu seçtiler. Daha önce bu dergiyi yaptırımlar listesine dahil etmiştik" ifadelerini kullandı.

Charlie Hebdo, 8 Aralık’ta ’Hamaney’ konulu bir karikatür yarışması düzenlediğini duyurmuş ve seçilen karikatürleri “Mollalar, geldiğiniz yere geri dönün” başlığıyla özel bir sayı olarak yayımlamıştı.

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