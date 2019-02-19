CHP 200 metre yol yapmadı

Eskişehir’de temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hasan Tuç’un seçim ofisi ile Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Koca’nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Eskişehir AK Parti Milletvekillleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Milletvekili Nurullah Sazak, il ve ilçe belediye başkan adayları hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret ederek buradaki hastalara karanfil dağıttı.

BİZİM İŞİMİZ HALKA HİZMET OLMALI

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e sitem eden Sağlık Bakanı Koca, “Şunu üzülerek müşahede ettim. Bizim bu süreçte, 2 milyarlık yatırımın yapıldığı şehir hastanesinin ve sadece 1 ayda bakılan poliklinik sayısının 170 bin olduğunu söylediğimiz Şehir Hastanesi, yüzde 82.2 oranında doluluk olan Şehir Hastanesinin maalesef belediye tarafından 200 metrelik bağlantı yolu bugüne kadar yapılamadı. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim işimiz, bizim derdimiz vatandaşa hizmet olmalı” dedi.

31 MART’IN NE KADAR ÖNEMLİ GÖRÜN

Bakan Koca, şöyle devam etti: “Burada merkezi hükümetin 22 milyar liralık bu süreçte yaptığı yatırımın 2.5 milyar lirası sağlık ve Şehir Hastanesi ile birlikte bu yapılan yatırımların, merkezi hükümetten yapıldığı bir dönemde, merkezi belediye hizmetleri ile bir sinerji oluşturmadığında olan sonuca bir örnek olsun diye söylüyorum. Bu kadar yatırımın yanında 200 metrelik bağlantı yolunu yapmama cesareti gösteren bir belediye olabiliyor. Biz yeni dönemde belediye hizmetini de alan, merkezi yönetimle de bu hizmeti birleştiren bir sinerji oluşturan döneme geçiyor olmalıyız. Biz Eskişehir‘in belediye hizmetlerinden bu örnek ile bile mahrum kaldığını görüyoruz. 31 Mart’ın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum.”