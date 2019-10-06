CHP teröre desteği artırıyor

Çelik CHP-HDP ilişkisi üzerine sorulan bir soruya da cevap verdi. CHP’nin terörle bitişik duran bir partiyle ilişkisinde müsamahakar davrandığını kaydeden Çelik, giderek artan bir şekilde toplumun terör hassasiyetini aşındıracak mesajlar verdiklerini vurguladı.

MEYDAN OKUMALARA HAZIRLIKLIYIZ

“Terörle mücadele konusundaki performansımızı artırırken, aynı zamanda özgürlükler konusundaki performansımızı da artırıyoruz” açıklamasında bulunan Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu konuda yaptığı sunumdan bahsetti. Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinildiğini belirten Çelik, kadına şiddet meselesinde uygulamadaki son durumun masaya yatırıldığını kaydetti. Dış politikaya ilişkin konuşan Çelik, “Bu müzakerelerde görülmüştür ki, dünyadaki yeni gelişen dış politika dinamiklerinin hepsinin farkında olan bir grubuz. Meydan okumalara karşı hazırlıklarımız var” dedi.

HDP PKK’DAN BİLE DAHA RADİKAL

Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, “Bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapmadık. HDP’nin terör örgütü ile bu kadar bitişik durması, hatta terör örgütünden daha radikal eylemler kullanması konusunun altını çiziyoruz. CHP’nin bu konuya müsamahakar davranması, bu ilişkiyi kurarken terör konusundaki hassasiyette aşınmalara yol açabilecek mesajları giderek artan bir şekilde verdiğini gözlemliyoruz.” şeklinde konuştu.

SADECE ÖZELEŞTİRİ YAPMALARI YETMEZ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü özeleştirisinin hatırlatılması üzerine Çelik, “Özeleştiri her zaman iyidir. CHP Genel Başkanının başörtüsü konusunda bir özeleştiri düzeyine gelmesi iyidir. Hemen arşivlere bakalım, bu özeleştirinin yapılması yetmiyor, İstanbul seçimleri sonuçlandıktan sonra bir takım sözcüleri yine başörtüsüne saldırmalar, başörtüsünün kamuda yerinin olmadığına dair bir takım söylemleri ifade etmeye başladı. Buradaki hassasiyetin sadece söylem düzeyinde kalmaması gerekir. Özeleştirinin pratik sonuçlarını görmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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GÜÇLÜ SES İSTİYORUZ

Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman ileri demokrasiyi kurmaktan bahsettiğini hatırlatan Çelik şöyle devam etti: “Ama açıktan darbe çağrısı yapan milletvekillerine karşı herhangi bir eyleme girişmiyor. İleri demokrasiden sadece etiket olarak bahsetmek, en son yetim hakkından, hiçbir işçinin mağdur edilmeyeceğinden bahsettiler ama seçimden sonrası ortaya çıkan mesele, CHP’nin insanları mağdur etme eylem planına dönüştü. Bir cümlelik özeleştiri dışında çok daha güçlü sesler duymak istiyoruz”