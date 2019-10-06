Gündem Her şey milletin gözü önünde
POLİTİKA

Her şey milletin gözü önünde

CHP, HDP ile adeta bütünleşti, İstanbul’daki ‘Suriye’ toplantısında olduğu gibi PKK’nın sözcülüğüne soyundu. Süreçten rahatsız olan İYİ Parti, son olarak HDP’ye yakınlığı ile bilinen CHP’li İbrahim Kaboğlu’na randevu vermedi. Kılıçdaroğlu ise güldürdü: Aramızı istihbarat elemanları bozmaya çalışıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP’nin HDP ile yaptığı örtülü ittifakın seçim sonrasında da güçlenerek devam etmesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esmesine yol açtı.
CHP’nin HDP ile yaptığı örtülü ittifakın seçim sonrasında da güçlenerek devam etmesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esmesine yol açtı.

24 Haziran ve 31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı çatırdamaya başladı. İttifakın yıkılmaya yüz tutmasının sebebini görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürece ilişkin açıklamasında, "İstihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi devreye konulup, 'Millet İttifakı'nı nasıl bozarız' arayışı içindeler" dedi. Kılıçdaroğlu, son dönemdeki olayları 'istihbarat'a bağlasa da yaşananlar gün gibi ortada. İşte İYİ Parti'yi CHP'den uzaklaştıran faktörlerden yalnızca birkaçı...

HDP İLE İTTİFAK KURDU

İttifakın sarsılmasına neden olan ilk neden CHP'nin HDP ile yakınlaşması oldu. 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığında birleşen Millet İttifakı'nın en büyük ortağı CHP, işbirliğinde fiili ortak olmayan HDP ile iyice kolkola girdi. HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanları teröre yardım ve yataklık suçundan görevden alındı, bu belediyelere kayyum atandı. Kayyum atamalarının ardından CHP, ortağı HDP'nin yardımına koştu. HDP'ye destek açıklamaları yapılırken genel başkanın görevlendirdiği isimler de HDP'li belediye başkanlarına ziyarete gitti. Bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li isimleri ziyaret ettti.

İMAMOĞLU DA KOŞTU

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da HDP'li sözde belediye başkanlarını ziyaret eden isimler arasındaydı. İmamoğlu, terör örgütü PKK ile ilişkilerinden ötürü görevden alınan HDP'li Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. HDP'li belediyelere sahip çıkarak 31 Mart'ın diyetini ödeyen İmamoğlu, HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz'a Atatürk'ün fotoğrafını hediye etti.

SKANDAL KONFERANS

CHP geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 'Suriye' konulu bir konferans düzenledi. Konferansa terör örgütü PKK/PYD'ye yakınlığıyla bilinen Amy Austin Holmes de katıldı. Holmes, konferansta yaptığı konuşmayla eli kanlı terör örgütünü meşrulaştırmaya çalıştı. CHP'nin davetli listesinde bulunan 3 isme, Türkiye karşıtı faaliyetlerinden ötürü yurda giriş izni verilmediği ortaya çıktı. Sözkonusu konferans, Fırat'ın doğusuna yönelik harekâta karşı 'iç direniş' organizasyonuna dönüştü.

FETÖ İLE AYNI YERDE

CHP'liler, Almanya'nın başkenti Berlin'de 'Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı' adlı konferansta da boy gösterdi. Firari FETÖ'cülerin baş aktör olduğu konferansta Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı duran akademisyenler, PKK'ya yakınlığıyla bilinen isimler katıldı. FETÖ firarileri Ergun Babahan, MİT TIR'larına kumpas sanığı Can Dündar, Eser Karakaş, PKK'ya yardım-yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında dava açılan ve Almanya'ya kaçan Ferhat Tunç, firari FETÖ'cü Hayko Bağdat ve yönetmen Mustafa Altıoklar ile CHP'li Ali Şeker, Saadet Partisi mensubu Cihangir İslam ve HDP'li Mithat Sancar da konferansa katılarak konuşma yaptı.

İYİ’den veto

  • İbrahim Kaboğlu
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  • Muhalefetin yeni anayasa taslağı hazırlama ekibinde bulunan İYİ Parti heyeti, komisyonun başında olan CHP'li İbrahim Kaboğlu'nu da dışladı.
  • Ardı ardına gelen tüm bu organizasyonlar İYİ Parti'lileri CHP'den her geçen gün daha da uzaklaştırdı. Parti yetkilileri, CHP'yi HDP konusunda uyarmaya başladı. İlk olarak İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin HDP ile arasına mesafe koymasını belirterek, "Bunlar terörle arasına mesafe koyamıyorsa siz bunlara biraz mesafeli durmak zorundasınız" dedi. Bu sözlerin ardından CHP-HDP yakınlaşması nedeniyle İYİ Parti'teki rahatsızlığın yansımaları daha da artış gösterdi. İYİ Parti, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile araya mesafe koyamayan CHP'yi fiili bir şekilde uyardı. Muhalefetin yeni anayasa taslağı hazırlama ekibinde bulunan İYİ Parti heyeti, komisyonun başında olan CHP'li İbrahim Kaboğlu'nu da dışladı. Kaboğlu'nu HDP ile görüştüğü gerekçesiyle protesto eden İYİ Parti'liler, anayasa toplantısını CHP'lilerle Kaboğlu olmadan yaptı.

Belki bugün belki yarın
GÜNDEM
Belki bugün belki yarın
Belki bugün belki yarın

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