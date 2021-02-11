Gündem CHPden iki istifa daha
POLİTİKA

CHP’den iki istifa daha

Kılıçdaroğlu’na yaptıkları sert eleştiriler eşliğinde istifa eden üç milletvekilinin ardından iki eski milletvekili Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP ile yollarını ayırdı. Milletvekilleri M. Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel gibi, Dudu ve Akalın’ın da Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Hareketi’ne katılacağı belirtiliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Mevlüt Dudu - Hakkı Akalın
Mevlüt Dudu - Hakkı Akalın

Mart ayında Memleket Partisi’ni kurmak için CHP’den istifa eden Muharrem İnce’nin ardından iki isim daha parti üyeliğinden istifa etti. İnce ile hareket eden Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar, geçtiğimiz hafta eski genel başkanlar Deniz Baykal, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’in nabzını tutmuş, parti içi demokrasi taleplerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da iletmişti. Kılıçdaroğlu’nun da bu hafta 3 eski milletvekili ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak, Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın görüşmeyi beklemeden CHP ile yollarını ayırma kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, Akalın ve Dudu İnce’nin yakın ekibine katıldı. İki ismin Memleket Partisi’nin kurucuları asında yer alması bekleniyor.

İSTİFA DALGASI

Muharrem İnce’nin istifasını açıkladığı basın toplantısında eski Genel Başkan Deniz Baykal’a yakınlığıyla da bilinen Metin Lütfü Baydar da yanındaydı. Ancak, Baydar istifa etmedi. Bu arada İzmir’in Tire ilçesinde İnce’yi destekleyen 329 partili CHP’den istifa etti. 29 Ocak’ta CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP’den istifa etmişti. 3 isim İnce’nin kuracağı partiye geçecek.

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