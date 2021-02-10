CHP'den 329 kişi istifa ederek Muharrem İnce'ye destek verdi

CHP'den istifa ettiklerini Yeni Mahalle'de düzenledikleri basın açıklamasıyla duyuran grup adına konuşan İlhan Ersöz, "Sayın Genel Başkan ve ekibi maalesef tabanın duyduğu sıkıntıları bile görememektedir. Bizler, toplumun bölünüp, kendilerine yakın olmayanları ötekileştiren yönetiminden memnun değiliz. Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet, Türkiye'nin kaderi olamaz. Türkiye sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz" diye konuştu.

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Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılma kararı aldığını açıklarken söylediği, "ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal diyen ancak Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum" sözlerini hatırlatan Ersöz, şunları söyledi:

“İnce'nin yaptığı gerekçeli açıklamalardan dolayı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir Tire CHP üyeleri, ‘Memleket Hareketi’ öncüleri olarak bizleri, çok sevdiğimiz, yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz. Memleket hareketi öncüleri olarak, bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı, daha aydınlık yarınları için milletimizle beraber ‘Memleket Hareketi’nde toplanıyoruz. Tüm vatanseverleri bu hareketin içinde görmek istiyoruz."



Ersöz, ilçede CHP’den istifa edeceklerin sayının daha da artacağına inandığını söyledi.

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