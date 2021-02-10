Gündem CHPden 329 kişi istifa ederek Muharrem İnceye destek verdi
POLİTİKA

CHP'den 329 kişi istifa ederek Muharrem İnce'ye destek verdi

İzmir'de CHP Tire İlçe Teşkilatı'ndan Muharrem İnce'nin ‘Memleket Hareketi'ni destekleyen 329 üye istifa etti. İstifa edenler adına açıklama yapan İlhan Ersöz, "Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri sadece lafta açıklamalar yapmakta, halkın derdine derman olamamaktadır" dedi.

Haber Merkezi DHA
CHP'den istifa ettiklerini basın açıklamasıyla duyuran grup adına konuşan İlhan Ersöz konuştu.
CHP'den istifa ettiklerini basın açıklamasıyla duyuran grup adına konuşan İlhan Ersöz konuştu.

CHP'den istifa ettiklerini Yeni Mahalle'de düzenledikleri basın açıklamasıyla duyuran grup adına konuşan İlhan Ersöz, "Sayın Genel Başkan ve ekibi maalesef tabanın duyduğu sıkıntıları bile görememektedir. Bizler, toplumun bölünüp, kendilerine yakın olmayanları ötekileştiren yönetiminden memnun değiliz. Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet, Türkiye'nin kaderi olamaz. Türkiye sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz" diye konuştu.

İnce CHP'den resmen istifa etti
GÜNDEM
İnce CHP'den resmen istifa etti

Hedefi küskünler : CHP'de 10 vekille temasta
GÜNDEM
Hedefi küskünler : CHP'de 10 vekille temasta

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılma kararı aldığını açıklarken söylediği, "ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal diyen ancak Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum" sözlerini hatırlatan Ersöz, şunları söyledi:


  • “İnce'nin yaptığı gerekçeli açıklamalardan dolayı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir Tire CHP üyeleri, ‘Memleket Hareketi’ öncüleri olarak bizleri, çok sevdiğimiz, yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz. Memleket hareketi öncüleri olarak, bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı, daha aydınlık yarınları için milletimizle beraber ‘Memleket Hareketi’nde toplanıyoruz. Tüm vatanseverleri bu hareketin içinde görmek istiyoruz."


Ersöz, ilçede CHP’den istifa edeceklerin sayının daha da artacağına inandığını söyledi.

Vatandaşlar CHP’deki istifaları 'Muharrem İnce etkisi' olarak yorumladı
GÜNDEM
Vatandaşlar CHP’deki istifaları 'Muharrem İnce etkisi' olarak yorumladı
Abone Ol Google News
Araca binenler hasta oluyor

'Araca binenler hasta oluyor'

100 bin TL verdiler satmadı.
Uzaya çıkan hedefler

Uzaya çıkan hedefler

Türkiye, uzayda başarılara imza atacak.
AK Partili Turandan CHPlilere tepki: Sizi Aya götürelim en büyük heykelin açılışını yapın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde flaş mesajlar.

Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.