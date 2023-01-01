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CHP'den seçim çalışması: Rakı ve zemzem ısmarlayın
İzmir’de daha önce peygamber efendimize hakaret ettiği gerekçesiyle 7.5 ay hapis cezasına çarptırılan CHP’li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler tepki çekti. CHP'li Karakayalı, “Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Bu işi başaracağız. En az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor” dedi.
18:52 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP’li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı

CHP’li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı

İzmir'de sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada 7,5 ay hapis cezasına çarptırılan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu. CHP’li Başkan Karakayalı şimdi de partisinin düzenlediği toplantında karşı taraftaki seçmenden oy almak için " rakı ısmarlayın, zemzem ısmarlayın" talimatını verdi

Video:


RAKI ISMARLAYIN, ZEMZEM ISMARLAYIN

CHP'li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın geçtiğimiz günlerde partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler büyük tepki çekti. Başkan Karakayalı, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Cebinize para mı alacaksınız. 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız. 1.5 pide mi ısmarlayacaksınız. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Hep beraber top yekün çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu işi başaracağız. O kadar önemsiyoruz ki bizim en az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor" dedi.

#chp
#seçim
#Rıdvan Karakayalı
#izmir
34 dakika önce
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CHP'den seçim çalışması: Rakı ve zemzem ısmarlayın
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