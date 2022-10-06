CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı

Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız, kazayı yara almadan atlattı. Baruthane durağındaki tramvay yolunda bulunan yaya geçidinden kulağında kulaklık olduğu halde geçmeye çalışan Simay Taşabat (18), bu sırada gelen tramvayı fark etmedi. Vatman Yasemin Danışmaz idaresindeki tramvay fren yapmasına rağmen genç kıza hafif şekilde çarparak durabildi. Vatman, olay sonrası tramvaydan inerek yere savrulan ancak kazadan yara almadan kurtulan genç kıza sarılarak onu teselli etti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ekibi genç kızı sağlık kontrolünden geçirdi. Kontrolde genç kızın sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi. Öte yandan tramvayın Taşabat'a çarpma anı, istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.