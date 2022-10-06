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DİYARBAKIR

CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darp etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli başkandan başhekim yardımcısına saldırı
O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde görevli başhekim yardımcısına saldırdı.

Sağlık görevlisine saldıran ikili aynı zamanda küfürler de savurdu.

Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

CHP’li başkandan hastane başhekimine saldırı
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CHP’li başkandan hastane başhekimine saldırı
CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.


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