CHP'li başkandan başhekim yardımcısına saldırı

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde görevli başhekim yardımcısına saldırdı.Sağlık görevlisine saldıran ikili aynı zamanda küfürler de savurdu.Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. OYNAT 00:44 CHP’li başkandan hastane başhekimine saldırı CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2240339'); PID2.render('pid#comment-count-2240339'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder GÜNDEM İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi HAYAT Böbrek yetmezliği salgını sonrası 66 çocuk hayatını kaybetti! DSÖ 4 şurup için uyardı