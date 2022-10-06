Gündem İstanbulda özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
İSTANBUL

İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ataşehir’de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya kötü muamele ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından alındı. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, “eziyet etme” ve “beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Üç şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sağlık çalışanının, yaşlı kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler tepki uyandırmıştı.

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden dördü adliyeye sevk edildi.

  • İçerenköy Bayındır Hastanesinde, yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul'da biri Samsun'da biri ise Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, “eziyet etme” ve “beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Üç şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.



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