İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden dördü adliyeye sevk edildi.

İçerenköy Bayındır Hastanesinde, yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul'da biri Samsun'da biri ise Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, “eziyet etme” ve “beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Üç şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

REKLAM





GÜNDEM Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu