CHP’li belediyeler Kaftancıoğlu için otobüs kaldırdı

5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun duruşması, bugün Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi’nde görülüyor.

Otobüslerle yollara düştüler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı o duruşma için, İstanbul’un ve Türkiye’nin çeşitli noktalarından CHP üyeleri yola çıktı.

Yetmeyince dışarıdan kiralama yapıldı

Söz konusu partililer için hem İstanbul’un CHP’li ilçe belediyelerinden, hem de çevre şehirlerin CHP’li belediyelerinden otobüsler kaldırıldı. Hatta bazı illerde belediye araçları yeterli gelmeyince, büyük yolcu otobüsleri kiralanarak partililerin hizmetine sunuldu.