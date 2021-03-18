CHP'li Çeviköz'den Meclis'i terk etmeyen Gergerlioğlu'na ziyaret
CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, terör örgütü propagandası yapmak suçundan vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'i terk etmeyip HDP toplantı odasında kalan HDP'li Gergerlioğlu’nu ziyaret etti. Gergerlioğlu’na dayanışma dileklerini ileten Çeviköz, "Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülmüştü.
CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'i terk etmeyip HDP toplantı odasında kalan Gergerlioğlu ile bir araya geldi.
"Hepimiz aynı gemideyiz"
HDP’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Meclis’teki Adalet Nöbetimizi ziyaret etti. Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu’na dayanışma dileklerini ileten Çeviköz, 'Hepimiz aynı gemideyiz" denildi.