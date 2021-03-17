Gündem HDPden İmamoğluna isyanın fitilini ateşleyen kahraman tablosu
POLİTİKA

HDP'den Ekrem İmamoğlu'na Demirci Kawa tablosu | Demirci Kawa kimdir?

HDP'den İmamoğlu'na 'isyanın fitilini ateşleyen kahraman' tablosu

HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ferhat Encü, İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı ve beraberindeki heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette HDP'li heyet, İmamoğlu’na Kürt halkının hükümdar Dahhak'a karşı isyanını ateşleyen mit kahramanı Demirci Kawa'nın tablosunu hediye etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'li heyet, Ekrem İmamoğlu'na Demirci Kawa tablosu hediye etti.
HDP'li heyet, Ekrem İmamoğlu'na Demirci Kawa tablosu hediye etti.

HDP MYK üyesi Ferhat Encü ve beraberindeki heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarete ilişkin fotoğraflar HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna servis edildi.

İmamoğlu'na isyanı ateşleyen mit efsanesinin tablosu hediye edildi

Söz konusu ziyarette Asur’un hükümdarı Dahhak’a karşı isyan başlatan ve Nevruz’un simgesi olarak bilinen Demirci Kawa’nın tablosu hediye edildi.

Demirci Kawa kimdir?

Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu, 2010 yılında kaleme aldığı köşe yazısında, Demirci Kawa'ya ilişkin, "Efsaneye göre iğrenç bir hastalıktan kurtulma umuduyla Kürt gençlerini kurban eden zalim hükümdar Dahhak, Demirci Kawa'nın başını çektiği bir isyan sonucunda devrilir." ifadelerini kullanmıştı.

Muradoğlu, Maocu Kürtlerin henüz PKK kurulmadan önce Demirci Kawa efsanesini kullanarak 1970’lerde “Kawa” isimli bir terör örgütü kurduğunu kaleme almıştı.

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Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
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Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) ifadelerini kullandı.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'da CHP'li milletvekillerinden destek
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu
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CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
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CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir
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CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Canan Yüceer
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Eski CHP vekili gazeteci Barış Yarkadaş
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Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'da CHP'li milletvekillerinden destek
“Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. 'Direneceğim' diyen Gergerlioğlu, Meclis Genel Kurulu'nu terk etmedi. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti. CHP'li vekiller, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek sosyal medya hesaplarından Gergerlioğlu'na destek çıktı.
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