HDP'den İmamoğlu'na 'isyanın fitilini ateşleyen kahraman' tablosu

HDP MYK üyesi Ferhat Encü ve beraberindeki heyet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarete ilişkin fotoğraflar HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna servis edildi.

İmamoğlu'na isyanı ateşleyen mit efsanesinin tablosu hediye edildi

Söz konusu ziyarette Asur’un hükümdarı Dahhak’a karşı isyan başlatan ve Nevruz’un simgesi olarak bilinen Demirci Kawa’nın tablosu hediye edildi.

Demirci Kawa kimdir?

Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu, 2010 yılında kaleme aldığı köşe yazısında, Demirci Kawa'ya ilişkin, "Efsaneye göre iğrenç bir hastalıktan kurtulma umuduyla Kürt gençlerini kurban eden zalim hükümdar Dahhak, Demirci Kawa'nın başını çektiği bir isyan sonucunda devrilir." ifadelerini kullanmıştı.

Muradoğlu, Maocu Kürtlerin henüz PKK kurulmadan önce Demirci Kawa efsanesini kullanarak 1970’lerde “Kawa” isimli bir terör örgütü kurduğunu kaleme almıştı.

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