CHP’li Eren Erdem’in şikayetiyle yargılanan gazeteci Şükrü Sak cezaevine giriyor: Elveda basın özgürlüğü

Eren Erdem ile Karşı gazetesinde birlikte çalışan Emre Erciş, CHP İstanbul Eski Milletvekili Eren Erdem ile ilgili sosyal medya hesabında bir zincir yaparak çok sert açıklamalar yapmıştı.

Gazeteci Şükrü Sak ise bu açıklamaları köşesinde yayınlayıp Eren Erdem’e sorular yöneltmişti. Yakın dostu Emre Erciş’e dava açmaya çekinen Eren Erdem de Şükrü Sak’a dav açtı. Milletvekilliği döneminde MİT’in bilgilerini Fransız gazetecilere sızdırmaktan, FETÖ üyelerine destek vermeye pek çok skandala imza atan Eren Erdem, Şükrü Sak’a açtığı davayı “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla açmıştı.

GÜNDEM FETÖ’ye hizmete 22 yıl hapis istemi

"BANA DAVA AÇAMAZ"

Eren Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından çok ciddi iddialarda bulunan gazeteci Emre Erciş Şükrü Sak’a, “Bana dava açamadığı için sana açtı. Benim söylediklerimle ilgili bütün belgeler elimde var, kendisi de biliyor. Bana dava açamaz” demişti.

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Ankara 22. Asliye Ceza mahkemesinde görülen davada, Şükrü Sak için 14 ay hapis cezası kararı verilmişti. Karara itiraz eden Sak, istinafa başvurdu. İstinaf mahkemesinin kararı usûlden bozması üzerine, yeniden görülen davada karar çıktı. mahkeme Şükrü Sak'a 2 ay 27 gün ceza verdi.

GÜNDEM Dosya Eren’deydi

"CEZAEVİNE GİRİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şükrü Sak şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevine giriyorum...

(Gazeteci Emre Erciş'in, eski CHP'li vekil Eren Erdem'e ilgili iddialarını haber yaptığım için verilen 2 ay 27 günlük hapis cezasının infazı için cezaevine giriyorum.)

Elveda basın özgürlüğü!

Görüşürüz..."

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Cezaevine giriyorum...



(Gazeteci Emre Erciş'in, eski CHP'li vekil Eren Erdem'e ilgili iddialarını haber yaptığım için verilen 2 ay 27 günlük hapis cezasının infazı için cezaevine giriyorum.)

Elveda basın özgürlüğü!

Görüşürüz... — Şükrü Sak (@sak_kr) September 2, 2021

HSK VE GAZETECİLER SESSİZ

Öte yandan Hâkimler ve Savcılar Kurulu yargılama safhasında yaşanan hukuksuzluğa rağmen harekete geçmedi. FETÖ’ye açık destek veren gazetecileri bile savunan meslek örgütleri Şükrü Sak’ın aldığı haksız mahkumiyet kararı sonrası sessizliğe bürünmüş durumda.

Konu ile ilgili önceden açıklama yapan Şükrü Sak bu davayla kendisine bir kumpas kurulduğunu söylemişti. 2016 yılında yazdığı bir haber-makaleden Eren Erdem'in kendisine dava açmasına çok şaşırdığını belirten Şükrü Sak, "Gazeteci Emre Erciş'in “ailecek görüşürüz" dediği Erdem’le ilgili önemli ifşaatlarını konu alan bir yazıydı. Yani davaya konu olan sözler benim sözlerim değildi. Ben, Erciş'in sözleri üzerinden bir yorum yapmıştım. Bu nasıl suç olabilir" dedi.

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OYNAT 02:04 Eren Erdem'den bomba itiraflar: Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan... CHP Milletvekili Eren Erdem, dün gece telefonla katıldığı bir TV programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, MİT TIR'ları ile ilgili yaptığı paylaşımlara ilişkin, "Belgeleri parti Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek Twitter'a attım." dedi. FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında kapatılan eski Zaman Gazetesi'nin önüne gitmesiyle ilgili, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Benim her gideceğim gazetede bir talimat, partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla Berberoğlu ile birlikte gittik." diye konuştu BiP'te paylaş

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OYNAT 03:55 Skandal: Eren Erdem'in vatana ihanet görüntüleri ortaya çıktı! CHP milletvekili Eren Erdem'in Türk İstihbaratı (MİT) hakkında Fransızlara bilgi verdiği skandal görüntülere ulaşıldı. Terör örgütü PKK'nın 3 kurucusunun Paris'te suikast sonucu öldürüldüğü olayının tek sanığı Ömer Güney ile ilgili bilgi toplayan Fransız gazeteciler, Mit hakkında Eren Erdem ile iş birliği yapıyor. Görüntüler gündeme bomba gibi düştü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00,27 Eren Erdem'den ÖSO hakkında skandal sözler CHP'li Eren Erdem, TSK'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO'ya hakaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütleri YPG/PKK, DEAŞ'tan temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için ÖSO'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na ara vermeden devam ederken CHP'li Eren Erdem 'ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?' diye konuştu. BiP'te paylaş

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