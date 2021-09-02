CHP’li Eren Erdem’in şikayetiyle yargılanan gazeteci Şükrü Sak cezaevine giriyor: Elveda basın özgürlüğü

Eren Erdem ile Karşı gazetesinde birlikte çalışan Emre Erciş, CHP İstanbul Eski Milletvekili Eren Erdem ile ilgili sosyal medya hesabında bir zincir yaparak çok sert açıklamalar yapmıştı.
Gazeteci Şükrü Sak ise bu açıklamaları köşesinde yayınlayıp Eren Erdem’e sorular yöneltmişti. Yakın dostu Emre Erciş’e dava açmaya çekinen Eren Erdem de Şükrü Sak’a dav açtı. Milletvekilliği döneminde MİT’in bilgilerini Fransız gazetecilere sızdırmaktan, FETÖ üyelerine destek vermeye pek çok skandala imza atan Eren Erdem, Şükrü Sak’a açtığı davayı “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla açmıştı.
"BANA DAVA AÇAMAZ"
Eren Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından çok ciddi iddialarda bulunan gazeteci Emre Erciş Şükrü Sak’a, “Bana dava açamadığı için sana açtı. Benim söylediklerimle ilgili bütün belgeler elimde var, kendisi de biliyor. Bana dava açamaz” demişti.
Ankara 22. Asliye Ceza mahkemesinde görülen davada, Şükrü Sak için 14 ay hapis cezası kararı verilmişti. Karara itiraz eden Sak, istinafa başvurdu. İstinaf mahkemesinin kararı usûlden bozması üzerine, yeniden görülen davada karar çıktı. mahkeme Şükrü Sak'a 2 ay 27 gün ceza verdi.
"CEZAEVİNE GİRİYORUM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şükrü Sak şu ifadeleri kullandı:
"Cezaevine giriyorum...
(Gazeteci Emre Erciş'in, eski CHP'li vekil Eren Erdem'e ilgili iddialarını haber yaptığım için verilen 2 ay 27 günlük hapis cezasının infazı için cezaevine giriyorum.)
Elveda basın özgürlüğü!
Görüşürüz..."
Cezaevine giriyorum...
(Gazeteci Emre Erciş'in, eski CHP'li vekil Eren Erdem'e ilgili iddialarını haber yaptığım için verilen 2 ay 27 günlük hapis cezasının infazı için cezaevine giriyorum.)
Elveda basın özgürlüğü!
Görüşürüz...
Cezaevine giriyorum...
HSK VE GAZETECİLER SESSİZ
Öte yandan Hâkimler ve Savcılar Kurulu yargılama safhasında yaşanan hukuksuzluğa rağmen harekete geçmedi. FETÖ’ye açık destek veren gazetecileri bile savunan meslek örgütleri Şükrü Sak’ın aldığı haksız mahkumiyet kararı sonrası sessizliğe bürünmüş durumda.
Konu ile ilgili önceden açıklama yapan Şükrü Sak bu davayla kendisine bir kumpas kurulduğunu söylemişti. 2016 yılında yazdığı bir haber-makaleden Eren Erdem'in kendisine dava açmasına çok şaşırdığını belirten Şükrü Sak, "Gazeteci Emre Erciş'in “ailecek görüşürüz" dediği Erdem’le ilgili önemli ifşaatlarını konu alan bir yazıydı. Yani davaya konu olan sözler benim sözlerim değildi. Ben, Erciş'in sözleri üzerinden bir yorum yapmıştım. Bu nasıl suç olabilir" dedi.