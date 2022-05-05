CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı: Kabul edilemez
Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler, Ankara'da yer alan HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. Gelişme sonrası HDP'li vekillerin de aralarında yer aldığı bir grup, ailelere saldırdı. Güvenlik güçlerinin araya girmesine tepki gösteren HDP'li Ayşe Acar Başaran ile polisler arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında ittifak ortakları HDP'ye arka çıkarak, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.
Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.
Kapı önündeki polislere de bağıran HDP vekili Başaran'a, şehit çocuğu da olan bir polis, "Babamın kanının hesabını sordum mu sana?" diyerek tepki gösterdi.
CHP İTTİFAK ORTAĞI HDP'YE ARKA ÇIKTI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında ittifak ortakları HDP'ye arka çıktı.
Özel, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.