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POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı: Kabul edilemez

Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler, Ankara'da yer alan HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. Gelişme sonrası HDP'li vekillerin de aralarında yer aldığı bir grup, ailelere saldırdı. Güvenlik güçlerinin araya girmesine tepki gösteren HDP'li Ayşe Acar Başaran ile polisler arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında ittifak ortakları HDP'ye arka çıkarak, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özgür Özel HDPye arka çıktı: Kabul edilemez
​CHP'li Özgür Özel HDP'ye arka çıktı

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

Kapı önündeki polislere de bağıran HDP vekili Başaran'a, şehit çocuğu da olan bir polis, "Babamın kanının hesabını sordum mu sana?" diyerek tepki gösterdi.

CHP İTTİFAK ORTAĞI HDP'YE ARKA ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında ittifak ortakları HDP'ye arka çıktı.

Özel, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.

HDP'liler evlatlarını isteyen ailelere saldırdı
OYNAT 01:17
HDP'liler evlatlarını isteyen ailelere saldırdı
Evlat nöbeti tutan aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran de olduğu isimler, ailelere saldırdı. Bırakılan çelenki parçaladılar.

"KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ"

Özel paylaşımında şunları söyledi:

"HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz.

Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur."

HDP Genel Merkezi önünde polislere karşı koyan altı kişi gözaltına alındı
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HDP Genel Merkezi önünde polislere karşı koyan altı kişi gözaltına alındı
Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde polise mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı. Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı. Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi.

Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı. Polisin parti genel merkezi çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.
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