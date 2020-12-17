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İSTANBUL

CHP'li Subaşı Vali Yerlikaya'dan özür diledi

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili 'Valilik reddetti' demişti: Sayın Valiyi arayarak özür diledim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, pazartesi günü yapılan meclis oturumunda Valilikle ilgili yaptığı açıklamanın yanlış bilgiler içerdiğini belirterek özür diledi. Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Subaşı, servis araçlarının toplu ulaşımda kullanılmasıyla ilgili pazartesi günü gerçekleşen meclis oturumundaki ifadelerini düzeltti.

Haber Merkezi AA
Doğan Subaşı
Doğan Subaşı

İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19 ) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

İfadelerini düzeltti

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Subaşı, servis araçlarının toplu ulaşımda kullanılmasıyla ilgili pazartesi günü gerçekleşen meclis oturumundaki ifadelerini düzeltti.

Tevfik Göksu önerince 'Valilik reddetti' diyen CHP'li Doğan Subaşı: İfadelerim doğru değildir Sayın Valiyi arayıp özür diledim
OYNAT 00:59
Tevfik Göksu önerince 'Valilik reddetti' diyen CHP'li Doğan Subaşı: İfadelerim doğru değildir Sayın Valiyi arayıp özür diledim
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun İBB'nin 66 bin servis aracının İstanbul ulaşımında kullanılmasını teklif etmesi üzerine bu teklifin Valilik tarafından reddedildiğini söyleyen CHP Meclis Üyesi Doğan Subaşı bugün özür diledi. Teklifin İBB bünyesinde değerlendirildiğini belirterek ''Henüz teklif aşamasına gelmemiştir. 'Pandemi Kurulu tarafından bu teklif yapılmıştır ve Valilik tarafından reddedilmiştir' şeklindeki ifadelerim doğru değildir'' diyen Subaşı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı arayarak özür dilediğini açıkladı.

Subaşı, şöyle konuştu:

"Sayın Valiyi telefonla arayarak özür diledim"

  • "Pazartesi günü servis araçlarının toplu taşımada kullanması konusunda bir teklifin Pandemi Kuruluna ve Valiliğe sunulmuş olduğunu, ancak valilikçe reddedildiğini söylemiştim. Servis araçlarının toplu taşımada nasıl kullanılacağı, maliyet, operasyon ve mevzuat açısından İBB bünyesinde değerlendiriliyor. Zor bir konu bu. Ancak henüz teklif aşamasına gelmiş bir konu değil bu. Dolayısıyla 'Pandemi Kuruluna bu teklif yapılmıştır ve Valilikçe de reddedilmiştir' şeklindeki ifadelerim doğru değildir. Bunları düzeltiyorum. Buradaki yanlış ifadeler için Sayın Valiyi telefonla arayarak kendisinden özür diledim."

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: 66 bin servisi hizmete alın İstanbul'da bulaşı azaltın
OYNAT 02:03
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: 66 bin servisi hizmete alın İstanbul'da bulaşı azaltın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada koronavirüs pandemisiyle ilgili tedbir önerisinde bulundu. Toplu taşımada yoğunluğun had safhada olduğunu ve bulaşının arttığını belirten Göksu, 'Ayda 3'er bin TL vererek 66 bin servisimizi sisteme dahil edin. Hem bulaş riski aza insin hem de onlar evlerine ekmek götürsünler' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, pazartesi günü gerçekleşen meclis oturumunda Kovid -19'un yayılmasını engellemek için İstanbul'da pandemi sebebiyle çalışmayan 66 bin servis aracının toplu taşıma filosuna dahil edilmesi önerisinde bulunmuştu.
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