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POLİTİKA

CHP'li vekilin ailesi ölüm haberlerini yalanladı

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybettiği iddia edildi. Haberlerin yayılmasının ardından ailesi iddiaları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yalanladı. Bircan'ın sağlık durumun ciddiyetni koruduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası yalanlandı
CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası yalanlandı

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın ailesi, Bircan’ın hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu kaydetti.

Partisinin olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü gittiği Iğdır’da beyin kanaması geçirmiş; kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından İbni Sina Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

AİLESİ İDDİALARI YALANLADI

Sabah erken saatlerde Erdin Bircan’ın hayatını kaybettiği yönünde yapılan haberlere istinaden ailesi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldı.

Erdin Bircan’ın oğlu Eren Bircan, yaptığı paylaşımda, “Babamla ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür” dedi.

Konuyla ilgili olarak CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise, “Milletvekilimiz Erdin Bircan halen yaşama mücadelesi vermektedir. Durumu kritiktir, ancak kamuoyunda ölümünün gerçekleştiğine dair asılsız haberler dolaşmaktadır. Dualarınızı esirgemeyin” şeklinde konuştu.

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