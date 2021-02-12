CHP'nin ağır topundan veryansın: Türkiye'de ana muhalefet sorunu var

CHP'li Mengü, partide son dönemde yaşanan gelişmeler ve diğer partilerle gerçekleşen yakınlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mengü, CHP'nin en büyük çıkmazının kendi temel değerlerinden uzaklaşmış olmaya başlaması olduğunu söyleyerek, "Bu temel değerlerden uzaklaşmış olmaya başlamasından kastım CHP'nin kuruluş felsefesinden kopmaya başlamış olmasıdır." dedi.

Mengü'den Kılıçdaroğlu'na: Bu çok yanlış bir laf

Partinin kuruluş ayarlarına dönmesi durumuna tek başına iktidar olacağını iddia eden Mengü, "Zaten CHP'nin de tek başına iktidar olmayı kendisine hedef olarak koyması gerekir. Yani bana göre 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' lafı çok yanlış bir laf. Siz, bunu dediğiniz zaman aslında 'Benim söylemlerim yetmiyor, ben başkalarıyla iktidara geleceğim' diyorsunuz; ondan dolayı bu yanlış bir söylem." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM CHP'li Şahin Mengü: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

"Ana muhalefeti de kaybederiz"

Mengü, Türkiye’de bir ana muhalefet sorunu olduğunu ifade ederek, "Kararsız oylar anormal bir artış gösteriyor. Bu kitlenin oylarının nereye kaçacağını bilemiyoruz. Bu CHP açısından şöyle bir tehlike ki; eğer bu kopuş daha çok AK Parti’ye oy veren bizim 'Merkez Sağ' dediğimiz kitleden ise bunların gideceği yer de o zaman İYİ Parti olur. İYİ Parti ana muhalefet olur. Biz ana muhalefeti kaybederiz. Eğer biz doğru söylemlerde bulunamazsak hala yanlış söylemlerde ısrar edersek insanlar siyasi tercihlerini var olan bir demokratik partiye yapacaklardır" diye konuştu.