Gündem CHPnin ağır topundan veryansın Türkiyede ana muhalefet sorunu var
POLİTİKA

CHP'nin ağır topundan veryansın: Türkiye'de ana muhalefet sorunu var

CHP'li eski milletvekili ve parti üyesi Şahin Mengü, HDP ile yakınlaşan parti yönetimine sert sözlerle yüklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben dostlarımla iktidara geleceğim" ifadelerini eleştiren Mengü, "Bu 'Benim söylemlerim yetmiyor, ben başkalarıyla iktidara geleceğim' demek. Benzer söylemler devam ederse ana muhalefeti kaybedeceğiz. Türkiye'de ana muhalefet sorunu var." dedi.

Haber Merkezi DHA
CHP eski milletvekili ve parti üyesi Şahin Mengü.
CHP eski milletvekili ve parti üyesi Şahin Mengü.

CHP'li Mengü, partide son dönemde yaşanan gelişmeler ve diğer partilerle gerçekleşen yakınlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mengü, CHP'nin en büyük çıkmazının kendi temel değerlerinden uzaklaşmış olmaya başlaması olduğunu söyleyerek, "Bu temel değerlerden uzaklaşmış olmaya başlamasından kastım CHP'nin kuruluş felsefesinden kopmaya başlamış olmasıdır." dedi.

Mengü'den Kılıçdaroğlu'na: Bu çok yanlış bir laf

Partinin kuruluş ayarlarına dönmesi durumuna tek başına iktidar olacağını iddia eden Mengü, "Zaten CHP'nin de tek başına iktidar olmayı kendisine hedef olarak koyması gerekir. Yani bana göre 'Dostlarımızla iktidara geleceğiz' lafı çok yanlış bir laf. Siz, bunu dediğiniz zaman aslında 'Benim söylemlerim yetmiyor, ben başkalarıyla iktidara geleceğim' diyorsunuz; ondan dolayı bu yanlış bir söylem." ifadelerini kullandı.

CHP'li Şahin Mengü: Ana muhalefeti kaybedebiliriz
GÜNDEM
CHP'li Şahin Mengü: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

"Ana muhalefeti de kaybederiz"

  • Mengü, Türkiye’de bir ana muhalefet sorunu olduğunu ifade ederek, "Kararsız oylar anormal bir artış gösteriyor. Bu kitlenin oylarının nereye kaçacağını bilemiyoruz. Bu CHP açısından şöyle bir tehlike ki; eğer bu kopuş daha çok AK Parti’ye oy veren bizim 'Merkez Sağ' dediğimiz kitleden ise bunların gideceği yer de o zaman İYİ Parti olur. İYİ Parti ana muhalefet olur. Biz ana muhalefeti kaybederiz. Eğer biz doğru söylemlerde bulunamazsak hala yanlış söylemlerde ısrar edersek insanlar siyasi tercihlerini var olan bir demokratik partiye yapacaklardır" diye konuştu.

CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan CHP yönetimine eleştiri: Terör örgütüne övgü dizenlerin kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez
GÜNDEM
CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan CHP yönetimine eleştiri: Terör örgütüne övgü dizenlerin kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez
Abone Ol Google News
Tarihin en büyük veri sızıntısı

Tarihin en büyük veri sızıntısı

3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı.
Gara şehitlerine veda

Gara şehitlerine veda

​Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı.
CHP Sözcüsü Öztrak Yeterince büyük bir yalanı söylerseniz insanlar inanmaya başlar dedikten sonra AK Partili Ünal hakkındaki asılsız bardak söylemini dile getirdi

Sapkın ideolojilerin değil devletinin hizmetinde yürüyen gençler görüyorum.

​Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının saati değişti.

​Rize'de toplu açılışları gerçekleştirmek üzere hitap ediyor.

​Patlayıcı dolu araziyi dalıp dakikalar içinde temizliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı öncesi kurdeleyi kesti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.