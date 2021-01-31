CHP'li Şahin Mengü: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepkili, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, TBMM’de düzenledikleri basın toplantısıyla istifa etmişti.
"Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler"
Sözcü Gazetesi'den İsmail Saymaz'a bu gelişme hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü, korkusunun muhalif tabandan gelecek tepki olduğunun söyledi. CHP tabanında ya da muhalif kesimde partiye bir tepki olarak sandığa gidilmeyebileceğini söyleyen Mengü "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz" dedi.