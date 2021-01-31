CHP'li Şahin Mengü: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

Gündem

Tele1 sunucusu Ataklı PYD’ye ‘terör örgütü’ diyemedi: Elimde belge yok bilmiyorum

Tele1 sunucusu Can Ataklı, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD için "terör örgütü" diyemedi. Elinde buna dair belge olmadığını söyleyen Ataklı, "AK Parti'nin ‘terörist’ dediğine ‘terörist’ deme mecburiyetimiz yok. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya mı saldırdı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Ama dünyada PYD'ye terörist diyen başka hiç kimse yok" ifadelerini kullandı.